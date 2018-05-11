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«Крашер» завершит год боем в Екатеринбурге

Соперник Сергея Ковалева пока неизвестен.
сегодня в 17:49
  |  Спорт

Челябинский боксер Сергей Ковалев проведет свой последний в 2018 году бой на Урале. Пока известен только город проведения — Екатеринбург. Будущий соперник «Крашера» еще не определен.

С Ковалевым мы пообщались. У него следующий бой в Америке запланирован на август, уже проведены согласования с HBO. А на конец года мы планируем его бой в Екатеринбурге, это ни для кого не секрет. — передает Championat.com слова исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексея Титова.

Напомним, следующий бой Сергей Ковалев проведет в августе в США. «Крашер» поборется за чемпионский титул против непобежденного претендента на титул Элейдера Альвареса. Дата и время боя будут известны позже.

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