В Копейске завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «велокросс». Чемпионкой турнира стала воспитанница копейской спортшколы № 2 Диана Богданова, сообщает региональный Минспорт.

В финальных соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Удмуртской и Чувашской республик, Московской, Самарской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Велогонщики преодолели дистанцию в парке Победы, которая включала асфальтированные участки велодорожки, искусственные и природные препятствия парка, а также лесные тропинки.

Уверенную победу в Кубке России среди женщин одержала воспитанница копейской спортшколы № 2 по велоспорту Диана Богданова. Второе место заняла Алина Карлова (Чувашская Республика), а бронзовая медаль досталась Елене Гоголевой (Самарская область).

Добавим, что ранее в Псебае завершились финал Кубка России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Золотую медаль соревнований завоевала южноуральская велогонщица Марина Зорина в гонке кросс-кантри с выбыванием.