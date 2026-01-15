Конькобежка Ольга Фаткулина с победы стартовала на Кубке России в Челябинске

Она выиграла забег на дистанции 500 метров с результатом 39,20

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина одержала яркую победу на третьем этапе Кубка России, который стартовал сегодня, 15 января, в южноуральской столице. Титулованная спортсменка показала лучший результат на дистанции 500 метров, опередив чемпионку мира — 2021 Ангелину Голикову из Москвы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования стартовали на льду ДС «Уральская молния» в Челябинске. В первый день приятный сюрприз своим поклонникам преподнесла Ольга Фаткулина. На родном катке она завоевала золото. И это в 35-летнем возрасте! Сама спортсменка неоднократно в своих интервью заявляла, что собирается в ближайшем будущем завершать свою карьеру.

Конькобежный спорт. Кубок России, 3-й этап. ЛДС «Уральская молния» (Челябинск). Женщины, 500 м:

1. Ольга Фаткулина (Челябинск) — 39,20.

2. Ангелина Голикова (Москва) — 39,26.

3. Ирина Кузнецова (Московская область) — 39,51.

Отметим, что на этой же дистанции победу одержал челябинский спринтер Устин Никулин. Он показал результат 35,30, на втором месте его земляк Никита Базюк, он пробежал дистанцию за 35,38.

Соревнования в «Уральской молнии» пройдут еще два дня и завершатся 17 января. Напомним, что Ольга Фаткулина является одной из самых титулованных челябинских конькобежек. Она серебряный призер домашней Олимпиады в Сочи в 2014 году, становилась чемпионкой мира.