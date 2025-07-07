Челябинский регбийный клуб «Малахит» усилил состав двумя игроками из Москвы

За южноуральцев в текущем сезоне выступят Семен Лаврентьев и Александр Зорин

Челябинская регбийная команда «Малахит» заключила контракты до конца сезона с двумя топовыми игроками. Помогут южноуральцам в Федеральной регбийной лиге два чемпиона России из столичного клуба «Динамо» — Александр Зорин и Семен Лаврентьев. Они также имеют опыт выступлений за национальную сборную по регби-7, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Новобранцы челябинского клуба «Малахит» — известные и титулованные в России регбисты. Так, Семен Лаврентьев становился чемпионом страны, трижды завоевывал бронзу чемпионата страны. Кроме того, в составе российской сборной он принимал участие в Кубке мира по регби-7, а также три раза завоевывал титул Кубка европейских чемпионов.

Не менее солидный послужной список у Александра Зорина. Он дважды становился чемпионом России, в национальной команде завоевывал бронзу чемпионата Европы по регби-7. Кроме того, в 2023 году он был капитаном столичного клуба «Динамо».

В штабе «Малахита» рассчитывают на то, что новички помогут команде побороться за тройку призеров в Федеральной регбийной лиге. Напомним, что в дивизионе «Урал-Поволжье» челябинский клуб провел два поединка в сезоне-2025. Так, 30 мая наша команда одержала победу в принципиальном противостоянии с клубом «Рать» из Екатеринбурга — 55:41. Во втором туре, 14 июня, «Малахит» уступил казанской «Энергии» — 12:67.

Федеральная регбийная лига. Дивизион «Урал-Поволжье». Результаты матчей с участием команды «Малахит»:

30 мая. «Малахит» (Челябинск) — «Рать» (Екатеринбург) — 55:41.

14 июня. «Малахит» (Челябинск) — «Энергия» (Казань) — 12:67.

Следующий матч «Малахит» проведет в конце июля в гостях с пермским «Витязем». Лучшая команда дивизиона «Урал-Поволжье» в октябре отправится на Всероссийский финал в Сочи.