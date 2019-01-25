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/ Челябинские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Башкирии

Челябинские дзюдоисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Башкирии

В активе южноуральских борцов — серебро и две бронзы.
сегодня в 17:34
  |  Спорт

Традиционные состязания среди юниоров и юниорок до 23-х лет на призы общества «Динамо» были посвящены памяти заслуженного тренера России, основателя первой башкирской школы дзюдо и самбо «Геркулес» Николая Попова. Турнир прошел в столице Башкортостана, Уфе, 22 и 23 января. Всего в нем приняли участие 194 спортсмена из 18-ти регионов Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Челябинскую область представляли 12 дзюдоистов. Троим удалось подняться на пьедестал почета. Серебряным призером стал Иван Сырцев. Бронзовые награды добыли Дмитрий Придира и Глеб Ананьин. Иван Сырцев, дающий зачет также ЯНАО, взял верх над тюменцем Даниилом Бабенко, пермяком Михаилом Новоселовым, Алиханом Адаевым из Чечни и петербуржцем Ильгизом Исхаковым. Уступив в финальном поединке Джаудату Абульханову из Татарстана. Дмитрий Придира победил Никиту Демидова из Санкт-Петербурга и чеченца Саида Акбердиева, но не справился с Давидом Абдуллаевым из Тюменской области. В «утешительном» турнире ученик Юрия Ермакова выиграл волгоградца Ильяса Абдулаева, Ислама Тамбиева из Ставрополя и Ильгиза Исхакова из Санкт-Петербурга. Глеб Ананьин одолел Илью Кузнецова из Саратова, однако уступил Мохмаду Чабаеву из Чеченской Республики. В схватке за «бронзу» он превзошел хозяина татами Романа Назарова из Башкортостана. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном министерстве спорта.

Медалисты соревнований на призы общества «Динамо» тренируются в центре олимпийской подготовки имени Миллера и являются воспитанниками школы дзюдо Трехгорного, а также челябинских спортивных школ «Локомотив» и «Юность-Метар».

Отметим, что победители состязаний получат право на присвоение звания «Мастер спорта России». Сами старты были отборочными на молодежное первенство страны.

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