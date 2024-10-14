Команда «Челябинск‑ОСШ» завоевала серебро Юношеской футбольной лиги

Призерами турнира в дивизионе «Приволжье‑1» стали ребята не старше 18 лет

Футболисты команды «Челябинск-ОСШ» финишировали на втором месте в первенстве ЮФЛ. Они успешно выступили на турнире среди ребят не старше 18 лет. В заключительном матче южноуральцы выиграли у лидера турнира команды академии клуба Премьер-лиги — самарских «Крыльев Советов» (2:1), завоевав в итоге серебряные медали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В заключительном туре нашей команде предстояла непростая задача — играть с лидером турнира, который уже гарантировал себе победу в турнире. В случае поражения челябинцы могли откатиться на 4-е место и оказаться за чертой призеров. Поэтому, отправляясь в Самару, ребята была настроены решительно — играть только на победу.

С этой задачей команда «Челябинск-ОСШ» успешно справилась. Хотя хозяева открыли счет, забив с пенальти. Но подопечные Сергея Киреева и Константина Маляренко проявили характер: во втором тайме они не только сравняли счет, но и вырвали победу. Автором двух забитых мячей стал Даниил Букреев.

Таким образом, команда «Челябинск-ОСШ» 2006 г. р. заняла итоговое второе место в дивизионе «Приволжье-1». Получили ребята и индивидуальные награды. Так, по итогам сезона-2024 Данил Шагеев стал лучшим ассистентом турнира, а по итогам опроса тренеров 12 команд-участниц Марк Каптинар признан лучшим полузащитником ЮФЛ «Приволжье-1».

Первенство Юношеской футбольной лиги. 22-й тур:

Приволжье-1 (команды до 18 лет). «Крылья Советов» (Самара) — «Челябинск-ОСШ» — 1:2.

Приволжье-2 (команды до 17 лет). «Крылья Советов» (Самара) — «Челябинск-ОСШ» — 4:0.

Приволжье-3 (команды до 16 лет). «Крылья Советов» (Самара) — «Челябинск-ОСШ» — 2:2.

Отметим, что две другие команды «Челябинск-ОСШ» выступили менее успешно. Ребята не старше 17 лет финишировали на 7-м месте, а не старше 16 лет — закончили турнир на 10-й позиции.