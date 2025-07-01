Футболисты команды «Челябинск-ОСШ» сохранили лидирующие позиции в ЮФЛ

В дивизионе «ЮФЛ-Приволжье-2» южноуральцы идут на втором месте

Продолжает успешно выступать в Юношеской футбольной лиге команда «Челябинск-ОСШ». В дивизионе «ЮФЛ-Приволжье-2» ребята 2009 года рождения накануне сыграли вничью со сверстниками из самарских «Крыльев Советов» и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице. Чуть менее успешно выступают в турнире челябинские футболисты других возрастных групп, сообщает пресс-служба областной спортшколы по футболу.

В очередном туре три команды «Челябинск-ОСШ» сыграли матчи со сверстниками из самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара». Итог противостояния — победа, ничья и поражение.

Команда 2010 года рождения, возглавляемая тренерами Иваном Плотниковым и Игорем Воробьевым, сумела взять реванш у самарских «Крыльев Советов» с результатом 3:2.

«Хотел бы поблагодарить своих футболистов за прошедшую игру. Победа над таким грандом, как „Крылья Советов“, вселит уверенность в каждого из нас. Матчи с такими высококлассными соперниками позволяют ребятам прибавлять в профессиональном мастерстве, а в будущем приходить в основной состав ФК „Челябинск“ более подготовленными», — отметил главный тренер «Челябинск-ОСШ» Иван Плотников.

В матче команды 2009 года рождения против «Крыльев Советов» обстановка была напряженной. В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, но после перерыва Богдан Викин вывел челябинцев вперед. Однако самарская команда смогла отыграться благодаря голу Клима Глухова. Матч завершился вничью — 1:1. После девяти сыгранных матчей челябинская команда сохраняет второе место в турнирной таблице.

Наконец, челябинские ребята 2008 года рождения провели сложный выездной матч против одного из лидеров турнира — пермского «Амкара». Увы, наша команда потерпела обидное поражение со счетом 1:2.

Юношеская футбольная лига. Дивизион «Приволжье». Результаты матчей:

ЮФЛ-Приволжье-3 (команды 2010 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Крылья Советов» (Самара) — 3:2.

ЮФЛ-Приволжье-2 (команды 2009 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1

ЮФЛ-Приволжье-1 (команды 2008 г. р.). Академия ФК «Амкар» (Пермь) — «Челябинск-ОСШ» — 2:1.

Следующие матчи для команд из Челябинска пройдут 3 июля: команды 2010 и 2009 годов рождения встретятся с академией клуба Первой лиги в Уфе на стадионе «Нефтяник», а команда 2008 года проведет домашний матч с «Форвардом» из Самары на стадионе «Центральный».

Автор: Ангелина Захарова