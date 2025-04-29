Челябинские футболисты набрали четыре очка в очередных домашних матчах ЮФЛ

Южноуральские команды в трех встречах с саратовским «Соколом» показали разные результаты

Команды областной спортивной школы по футболу продолжают выступление в Приволжской Юношеской футбольной лиге. Во втором туре первенства челябинцы провели матчи в трех возрастных группах со сверстниками из саратовского «Сокола». Итог противостояния — победа, ничья и поражение, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ.

Открыли серию матчей команды Челябинска и Саратова в дивизионе ЮФЛ Приволжье-3 ребята 2010 года рождения. Несмотря на стартовый натиск «Сокола», футболисты «Челябинска-ОСШ» активно убегали в контратаки и создавали голевые моменты. На 30-й минуте встречи гости открыли счет в матче. Хозяева поля сравняли счет в середине второго тайма, его автором стал Данил Стерлюхов. Причем для него это уже третий гол в сезоне.

«Первый тайм прошел не по нашему сценарию, поэтому в перерыве матча попросил ребят вернуться к изначальному плану, который позволил нам перевернуть ход матча, сравнять счет и практически вырвать эту победу. И все же ничья — закономерный исход поединка», — считает главный тренер «Челябинска-ОСШ» Иван Плотников.

Поединок ребят 2009 года рождения прошел при солидном преимуществе челябинских футболистов. Артур Котов (дважды), Михаил Хилай и Арсений Филин забили по голу и помогли нашей команде одержать уверенную победу со счетом 4:0.

Наконец, в заключительном поединке между командами-«старшаками» успех праздновали гости. Несмотря на игровое и территориальное преимущество хозяев, счет в матче открыли гости: Андрей Белов убежал в контратаку и переиграл вратаря «Челябинска-ОСШ» Александра Суворова, а спустя две минуты он сделал дубль, воспользовавшись ошибкой обороны. Хозяева поля забили в концовке гол престижа, но сравнять счет так и не смогли — 1:2.

«Фактор предматчевого волнения не позволил ребятам проявить себя должным образом, плюс нам не хватило исполнительского мастерства отдельных игроков. Обсудим наши проблемы с ребятами и постараемся добиться положительного результата во втором туре чемпионата», — подытожил главный тренер «Челябинска-ОСШ» Константин Маляренко.

Юношеская футбольная лига. Дивизион «ЮФЛ-Приволжье». Результаты матчей с участием челябинских команд:

ЮФЛ-Приволжье-3 (команды 2010 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Сокол» (Саратов) — 1:1.

ЮФЛ-Приволжье-2 (команды 2009 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Сокол» (Саратов) — 4:0.

ЮФЛ-Приволжье-1 (команды 2008 г. р.). «Челябинск-ОСШ» — «Сокол» (Саратов) — 1:2.

Отметим, свой следующий поединок в ЮФЛ Приволжье команды из Челябинска 2010 и 2009 года рождения проведут 2 мая в Казани, где сыграют с «Трудовыми резервами». Старшая команда областной спортивной школы отправится в гости к лидеру чемпионата из Нижнекамска.