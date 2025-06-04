Челябинские футболисты сохранили лидерство в ЮФЛ

Успешно выступают в турнире ребята 2009 года рождения в дивизионе «Приволжье‑2»

Команды областной спортивной школы по футболу провели очередные гостевые матчи в чемпионате Юношеской футбольной лиги, в которых набрали три очка. Команды трех возрастов «Челябинск-ОСШ» сразились со сверстниками из Оренбурга и Перми, итог противостояния — два поражения и одна победа. Хороший старт в турнире взяли ребята 2009 года рождения в дивизионе «ЮФЛ‑Приволжье‑2», сообщает пресс-служба челябинской областной спортшколы по футболу.

В стартовой игре шестого тура «ЮФЛ-Приволжье-3» на поле вышли команды 2010 года рождения. Гости, как и матчем ранее, активно начали встречу и создали несколько отличных моментов для взятия ворот, однако вратарь пермского «Амкара» сохранил хозяев в игре. В концовке первого тайма челябинские футболисты допустили грубую ошибку в обороне, а форвард хозяев Марк Новых вывел свою команду вперед — 1:0. Жаркая погода напрямую отразилась на качестве игры обеих команд после перерыва, но футболистам «Амкара» повезло больше, как итог — победа с минимальным счетом.

Команда 2009 года рождения продолжила победную серию в игре шестого тура соревнований. Примечательная деталь: в прошлом сезоне матч на стадионе «Звезда» закончился уверенной победой хозяев со счетом 5:0, однако в этом году челябинские футболисты выглядят гораздо увереннее и сумели взять реванш за досадное поражение годичной давности.

Форвард гостей Арсений Филин стал автором единственного забитого мяча в этой встрече в середине первого тайма. Отметим, челябинские футболисты продолжают лидировать в «ЮФЛ‑Приволжье‑2», набрав 16 очков в шести сыгранных матчах. Кроме того, вратарь коллектива Тимофей Шляхтиченко шестой матч кряду сохранил свои ворота на замке.

В заключительном матче игрового дня встречались «старшаки». Ребята 2008 года рождения в четырех предыдущих матчах набрали лишь два очка, и в этой игре вновь не сумели добиться победы. В середине второго тайма футболист «Оренбурга» Севастьян Булатов воспользовался ошибкой обороны челябинцев и забил победный гол в средине второго тайма. Для подопечных Константина Маляренко и Антона Обухова это поражение стало уже третьим в пяти сыгранных матчах «ЮФЛ‑Приволжье‑1».

Юношеская футбольная лига. Дивизион «ЮФЛ-Приволжье». Результаты матчей с участием челябинских команд:

«ЮФЛ-Приволжье-3» (команды 2010 г. р.). «Амкар» (Пермь) — «Челябинск-ОСШ» — 1:0.

«ЮФЛ-Приволжье-2» (команды 2009 г. р.). «Амкар» (Пермь) — «Челябинск-ОСШ» — 0:1.

«ЮФЛ-Приволжье-1» (команды 2008 г. р.). ФК «Оренбург» — «Челябинск-ОСШ» — 1:0.

Следующие поединки в «ЮФЛ-Приволжье» команды из Челябинска 2010 и 2009 годов рождения проведут 11 июня в Челябинске. На стадионе «Центральный» местные футболисты примут гостей из нижнекамского «Нефтехимика». Команда 2008 года рождения отправится в Нижний Новгород, где сыграет с академией клуба Премьер-лиги 11 июня.