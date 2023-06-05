Клуб «Челбаскет» продлил контракт с одним из лидеров команды Дмитрием Якуниным

С игроком подписано соглашение до конца сезона‑2023/24

Баскетбольный клуб «Челбаскет» продолжает формировать состав к дебютному для себя сезону в чемпионате российской Суперлиги. Руководство челябинской команды подписало контракт с одним из своих лидеров Дмитрием Якуниным. Соглашение с игроком, выступающим на позиции разыгрывающего, рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Дмитрий Якунин — местный воспитанник, начинал играть в Озерске. В минувшем сезоне стал одним из лидеров БК «Челбаскет», помог команде завоевать серебряные медали Высшей лиги. Он сыграл 44 матча, набирая в среднем по 12,3 очка за игру.

«Руководство клуба уделяет особое внимание местным игрокам и их развитию. Дмитрий всецело подходит под концепцию клуба на следующий сезон. Кроме того, он успешно применяет свои навыки на площадке в каждом матче, что является не менее важным качеством для игрока в Суперлиге», — прокомментировали свое решение в штабе БК «Челбаскет».

Отметим, что ранее продлил соглашение с челябинским клубом еще один местный воспитанник — Никита Перцев. Кроме того, был сформирован и тренерский штаб «Челбаскета», который возглавил Евгений Горев. Напомним, что по итогам сезона-2022/23 на совещании представителей клубов в Российской федерации баскетбола (РФБ) было принято решение о допуске БК «Челбаскет» к участию в Суперлиге чемпионата России сезона-2023/24.