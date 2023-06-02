Баскетбольный клуб «Челбаскет» продлил контракт с воспитанником Никитой Перцевым

Соглашение с форвардом подписано до конца сезона 2023/2024

Баскетбольный клуб «Челбаскет» постепенно готовится к новому сезону в Суперлиги. Руководство команды объявило о подписании нового контракта с легким форвардом Никитой Перцевым. В минувшем сезоне баскетболист стал одним из лидеров челябинской команды. Новое соглашение с игроком продлено на один сезон, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

Форвард челябинского клуба в пятнадцатилетнем возрасте дебютировал в команде мастеров, а теперь является одним из лидеров «Челбаскета». В прошедшем сезоне он подтвердил статус лучшего снайпера команды, у него 40,2% попадания с трехочковой линии.

В интервью Первому областному Никита Перцев рассказал, кому обязан своими снайперскими качествами, какую роль в его становлении сыграли родители и как слег с температурой после того, как узнал о трагической катастрофе своего кумира Коби Брайанта.

Добавим, что накануне в штабе баскетбольного клуба «Челбаскет» определились с тренерским штабом, который будет готовить команду к дебюту в Суперлиге-2023/24. Руководить процессом будет экс-игрок челябинского «Динамо-Теплострой» Евгений Горев. Продолжат работать с командой Алексей Миронов и его помощник Владимир Емельянов.