Хоккейный клуб «Трактор» в третий раз в сезоне выиграл у «Сибири» в КХЛ

Челябинская команда вырвала победу по буллитам — 4:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали третью победу в сезоне над «Сибирью» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 15 января, «черно-белые» выиграли у соперников в гостях по буллитам со счетом 4:3. Героем матча стал Виталий Кравцов, оформивший дубль. Гол-красавец забил Максим Шабанов, а победный буллит на свой счет записал Василий Глотов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Наши парни в текущем сезоне уже дважды побеждали сибиряков: 5:4 на выезде и 5:0 дома. Но очень уж непросто даются очки «черно-белым» в последних матчах. Кроме того, у сибиряков проблем с мотивацией и настроем быть не должно: они ведут отчаянную борьбу за место в зоне плей-офф на «Востоке», занимая 8-е место. Можно было предположить, что игра «Сибири» и «Трактора» не будет простой для обеих команд.

Так и вышло. Причем, градус игры в матче повышался с каждым периодом, достигнув высшей точки в самой концовке. Начали наши парни здорово, открыв счет в матче уже на 5-й минуте. Для хоккеистов «Сибири» стало неожиданным подключение к атаке защитника «черно-белых» Артема Блажиевских. Хотя должны были бы знать, что того оставлять без присмотра нельзя. В итоге лучший снайпер среди игроков обороны челябинского клуба пополнил свой счет — 1:0 в нашу пользу.

Эта пропущенная шайба подействовала на хозяев площадки должным образом. Как-то незаметно сибиряки перехватили инициативу, поэтому ответный их гол выглядел логичным и закономерным. Ее автором стал специалист по «Трактору» Брендэн Лайпсик. Еще будучи игроком «Металлурга», он неоднократно огорчал челябинцев. Не стал он изменять традиции и став хоккеистом «Сибири» — 1:1.

Во втором отрезке матча «Трактор» добавил в бросковой активности. Не последнюю роль в этом сыграло и то, что соперники стали чаще нарушать правила. Челябинцы наказали их за грубость дважды. Причем, оба раза это сделал Виталий Кравцов. В первом случае он замкнул хороший прострел от Александра Кадейкина, во втором — мастерски исполнил кистевой бросок.

«Хотел бы выделить Виталия Кравцова. Он заблокировал три броска, сам пошел на ворота и в итоге забил. Это было просто невероятно! У меня есть надежда, что другие ребята посмотрят на него и возьмут пример. Он демонстрирует, что матч не заканчивается до финальной сирены», — вспомнились слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру после матча с «Металлургом».

Виталий Кравцов наряду с Максом Шабановым выглядит сейчас едва ли не лучшим игроком «Трактора». Хотя забывать про впечатляющий сезон Александра Кадейкина тоже не будем... Так или иначе, но благодаря Кравцову «черно-белые» завершили второй период в свою пользу. Хотя и в перерыве между двумя заброшенными шайбами пропустили гол в свои ворота.

Классным и зрелищным получился и третий период, который команды начали при счете 3:2. Но он держался недолго. Хозяева льда достаточно быстро сравняли счет. Легионера «Сибири» почему-то забыли прикрыть на «пятаке» защитники челябинского клуба. Тот протолкнул шайбу в ворота, и на табло уже горят 3:3.

«Трактор» атаковал больше, острее, разнообразнее... Вот только по-настоящему опасных голевых моментов не было ни у тех, ни у других ворот. Зато уже в самой концовке вернейший шанс решить все был у Шабанова. Максим сделал все шикарно: выиграл единоборство в углу площадки у защитника, вылез на «пятак» и бросал, казалось бы, наверняка — шайба звонко стукнулась о штангу, но в створ ворот не попала.

Все тот же Шабанито мог стать и героем овертайма. И снова он создал себе момент за счет техники и дриблинга. Увы, переиграть голкипера ему не удалось. Но это было еще не все. Команды обменялись двумя супермоментами в самой концовке овертайма. У хозяев Тревор Мерфи проиграл дуэль Заку Фукале, а у гостей не мог переправить шайбу уже в пустые ворота Семен Дер-Аргучинцев — спасла сибиряков от верного гола выставленная нога Брендана Лайпсика.

Все решилось в серии послематчевых бросков. Их лучше исполнили хоккеисты «Трактора», реализовав все три попытки. Особенно эффектно буллит исполнил Максим Шабанов. Победную шайбу забросил Василий Глотов.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 15 января. «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 бул (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

0:1 — Артем Блажиевский (Александр Кадейкин), 04:44 (5×5).

1:1 — Брендэн Лайпсик (Тэйлор Бек, Тревор Мерфи), 16:03 (5×5).

1:2 — Виталий Кравцов (Александр Кадейкин, Семен-Дер-Аргучинцев), 24:45 (5×4).

2:2 — Георгий Белоусов (Владислав Кара, Артем Жуков), 25:24 (5×5).

2:3 — Виталий Кравцов (Стивен Кэмпфер, Чарльз Робинсон), 33:24 (5×4).

3:3 — Энди Андреофф (Илья Морозов, Тревор Мерфи), 43:28 (5×5).

3:4 — Василий Глотов, 65:00 (бул)

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Кравцов («Трактор»)

Лучший игрок матча: забил две шайбы в основное время, реализовал буллит. Набирает очки в четвертой игре подряд.

Тревор Мерфи («Сибирь»)

Сделал две результативные передачи, имел хороший шанс решить исход матча в овертайме. Был на льду одним из самых активных.

Максим Шабанов («Трактор»)

Очков не набрал, но какой же красавец этот наш Шабанито! Создал себе уйму моментов, но немного не везло с реализацией. В шикарном стиле забил послематчевый буллит.

Следующий матч «черно-белые» сыграют послезавтра, 17 января. Челябинцам предстоит провести поединок в Нижнекамске с «Нефтехимиком» — еще одной командой, которая ведет активную борьбу за попадание в плей-офф на «Востоке». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Трансляция также будет доступна на сайте 1obl.tv.

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь» (Новосибирск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».