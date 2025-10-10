Челябинскую арену «Трактор» расширят, когда хоккеисты возьмут Кубок Гагарина

Об этом рассказал Алексей Текслер на встрече с южноуральской молодежью в Москве

Ледовую арену «Трактор» в Челябинске расширят, как только «черно-белые» возьмут Кубок Гагарина. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с южноуральскими первокурсниками московских вузов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вопрос о расширении арены задал один из участников форума в рамках Дней Челябинской области в национальном центре «Россия».

Глава региона признался, что потребность в этом есть уже сейчас.

«Я даже команде сказал в прошлом году: будет Кубок — начнем более активно заниматься хоккейной ареной. И, собственно, это обещание остается в силе», — заявил Алексей Текслер.

Также во время разговора с молодежью губернатор Челябинской области рассказал о перспективах жизни в регионе, а также о планах по улучшению условий жизни южноуральцев. Напомним, стенд Челябинской области представлен в национальном центре «Россия». Он создан в концепции «Территория особого сплава» и называется «Регион 2030. Платформа будущего».