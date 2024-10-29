Хоккейный клуб «Политехник» с побед стартовал в новом сезоне СХЛ

Первые матчи в турнире провели еще три команды из Челябинской области

Четыре команды из Челябинской области взяли старт в новом сезоне чемпионата Студенческой хоккейной лиги. В нем первые матчи провели челябинские команды «Политехник» и «УралГУФК», магнитогорский клуб «Стальные сердца» и коркинский «ПТПСМ». Наиболее успешно начали сезон студенты ЮУрГУ, стартовавшие с двух побед: команда «Политехник» возглавила конференцию «Восток», сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Челябинские студенты ЮУрГУ, которые в минувшем сезоне стали полуфиналистами чемпионата СХЛ, испытали проблемы в матче с коллегами из Магнитогорска. «Политехник» одержал-таки победу над командой «Стальные сердца», но сделал это по буллитам (5:4). Еще один из фаворитов турнира, сборная УралГУФК, также в серии послематчевых бросков выиграла у команды УрФУ из Екатеринбурга (2:1).

На следующий день «Политехник» уже не дал соперникам и шанса, разгромив «Стальные сердца» со счетом 12:1. А вот студенты из Екатеринбурга взяли реванш у команды УралГУФК, причем сделали это убедительно — 5:0.

Отметим также, что стартовали в турнире и хоккеисты из Коркино. Команда «ПТПСМ» проводила свои первые матчи на выезде с местным «Газовиком». Дебют получился хорошим: в овертайме южноуральцы выиграли со счетом 5:4. Правда, на следующий день потерпели поражение со счетом 4:11.

Таким образом, челябинский «Политехник» с четырьмя набранными очками возглавил конференцию «Восток» в чемпионате СХЛ сезона-2024/2025. Не остались без набранных баллов студенты УралГУФК, а также команды из Коркино (у них по 2 очка), а также Магнитогорска (1 очко).

Напомним, что в сезоне-2023/2024 сразу две челябинские команды вышли в «Финал четырех» СХЛ. На турнире в Сочи «Политехник» и «УралГУФК» не смогли побороться за чемпионский титул, но они встретились между собой в матче за 3-е место. В том поединке со счетом 8:3 победили студенты ЮУрГУ и стали обладателями бронзовых медалей.

Автор: Лилия Полякова