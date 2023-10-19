В городе Салават стали известны все полуфиналисты предсезонного турнира Студенческой хоккейной лиги — «Кубок Юрзинова». В решающих матчах сыграют челябинские хоккеисты из УралГУФКа. За выход в финал турнира южноуральские студенты сразятся с «МГУ-Талина» из Республики Мордовии, сообщает пресс-служба СХЛ.
В групповом этапе соревнований приняли участие 16 команд чемпионата и первенства СХЛ из 11 регионов страны. Челябинскую область представляли команды «Политехник» (ЮУрГУ), «Стальные сердца» (МГТУ им. Г. И. Носова) и команда УралГУФКа.
По итогам групповых матчей в полуфинал вышли студенты УралГУФКа, которые заняли первое место в группе С, одержав победы во всех матчах. За выход в финал «Кубка Юрзинова» челябинцы сыграют с победителем группы А «МГУ-Талина».
Другая челябинская команда, «Политехник», сыграет в матче за 5—8-е места с «Крылатыми барсами». А «Стальные сердца» из Магнитогорска встретятся с командой ОрелГУ в играх за 9—12 места.
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