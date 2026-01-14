Хоккейный клуб «Металлург» разгромил «Сочи» со счетом 9:0 в чемпионате КХЛ

Магнитогорцы одержали свою первую «сухую» победу в сезоне

Магнитогорский «Металлург» в чемпионате КХЛ впервые в сезоне не пропустил шайбу в свои ворота. Сегодня, 14 января, южноуральцы на своем льду разгромили ХК «Сочи» со счетом 9:0, а первый «сухарь» сезона оформил голкипер Илья Набоков. Южане установили антирекорд — нанесли лишь 19 бросков в створ ворот соперника, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

При всем уважении к сопернику, ловить сочинцам в матче с лидером чемпионата КХЛ было нечего. Ну что может противопоставить аутсайдер сопернику, который значительно превосходит его в классе. Да еще и чужой площадке. Должна была случиться новая серия «чуда на льду», чтобы скромный соперник взял верх в битве с фаворитом турнира.

В составе «Металлурга» произошло одно изменение в сравнении с предыдущим матчем. Вернулся на лед Егор Яковлев, но вынужден был пропустить игру капитан команды Алексей Маклюков. Его функции исполнил Владимир Ткачев. Кстати, он впервые выводил партнеров по команде на лед.

В первом периоде преимущество хозяев льда было тотальным. Хотя в самом дебюте сочинцы организовали контратаку и могли открывать счет в матче. Жан-Кристоф Боден не смог переиграть в ближнем бою Илью Набокова. Зато уже минуту спустя гостям пришла «ответочка»: Робин Пресс бросил «с кистей» от синей линии, а шайба юркнула в угол ворот — 1:0.

У гостей и в мыслях не было помышлять об атаке. И этому есть логическое объяснение: уж слишком много «леопарды» нарушали правила. В первую 20-минутку они 8 минут провели в меньшинстве. Гостям еще очень повезло в том, что они ушли на перерыв с минимальным разрывом в счете.

Не изменился характер игры и во втором отрезке матча. Хотя в самом его дебюте «Металлург» впервые оказался в меньшинстве. Наконец-то представилась возможность посмотреть на игру сочинцев в позиционном нападении. Не забили, но хоть попытались это сделать.

Магнитогорцы, между тем, продолжали оказывать давление на ворота соперника. Но забить смогли в неравных составах. Реализовал большинство Дмитрий Силантьев. Причем, в 40-м матче он набрал 40-е очко в текущем чемпионате КХЛ. В его активе стало 20 голов и 20 результативных передач. Упрочил преимущество «сталеваров» Александр Петунин, забивший с «пятака» — 3:0.

В концовке периода гости организовали второй за матч супермомент у ворот магнитогорцев. Это Данил Башкиров в контратаке убежал «1 в 0», но молодцом в «рамке» оказался Илья Набоков. То, каким ощутимым преимуществом владели хоккеисты «Металлурга», лучше всего говорят цифры по итогам двух периодов. Хозяева льда нанесли 31 бросок в створ ворот, у соперника — лишь 9!

Сомнений в том, кто выйдет победителем в этой встречи перед стартом заключительной 20-минутки не было. Главным оставался вопрос: сумеет ли «Металлург», лучшая команда Лиги, одержать свою первую «сухую» победу в чемпионате?

Этой цели удалось достичь. Хотя, надо признать, сочинцы в третьем периоде стали действовать увереннее и раскованнее в атаке. «Металлург» забросил еще одну шайбу, причем в меньшинстве. Ошибкой обороны «леопардов» воспользовался Руслан Исхаков, реализовавший выход «1 в 0». Ну а затем хозяева льда забросили еще четыре безответные шайбы.

В итоге 9:0 — более чем уверенная победа лидеров чемпионата КХЛ. Причем, «Металлург» выиграл в эконом-режиме, не затратив для этого сверхусилий.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 14 января. «Металлург» (Магнитогорск) — ХК «Сочи» — 9:0 (1:0, 2:0, 6:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Робин Пресс (Даниил Вовченко, Александр Петунин), 03:50 (5×5).

2:0 — Дмитрий Силантьев (Егор Яковлев, Владимир Ткачев), 27:29 (5×4).

3:0 — Александр Петунин, 35:11 (5×5).

4:0 — Руслан Исхаков (Валерий Орехов), 47:14 (4×5).

5:0 — Дерек Барак (Егор Яковлев, Роман Канцеров), 50:56 (5×4).

6:0 — Сергей Толчинский (Робин Пресс, Даниил Вовченко), 52:43 (5×4).

7:0 — Никита Михайлис (Ярослав Хабаров, Руслан Исхаков), 54:23 (5×5).

8:0 — Люк Джонсон (Егор Коробкин, Робин Пресс), 54:44 (5×5).

9:0 — Владимир Ткачев (Руслан Исхаков, Валерий Орехов), 58:56 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Илья Набоков («Металлург»)

В своем 26-м матче в текущем сезоне наконец-то оформил «сухарь». Не сказать, что соперник доставил много проблем, но не могли не отметить первую игру голкипера на «ноль».

Робин Пресс («Металлург»)

Пополнил свой бомбардирский счет 3 баллами — забросил сам, сделал две голевые передачи.

Александр Петунин («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка за матч! Мог и больше, но чуть сбавил обороты во второй половине матча.

Впереди у «Металлурга» дальневосточный выезд, в котором он сыграет с «Адмиралом» (17 января) и «Амуром» (19 января).

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).