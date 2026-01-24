Форвард «Металлурга» Роман Канцеров прервал голевую «засуху» в матче с «Амуром»

Хоккеисты магнитогорского клуба выиграли 4:2, а лучший снайпер КХЛ забил гол

Хоккейный клуб «Металлург» одержал непростую домашнюю победу над «Амуром» в чемпионате КХЛ со счетом 4:2. Магнитогорцы добились успеха благодаря яркому отрезку в третьем периоде, в котором забросили три безответные шайбы. Одну из них забил лучший снайпер Лиги Роман Канцеров, прервав свою восьмиматчевую серию без заброшенных шайб, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне магнитогорцы прервали серию из восьми побед кряду, уступив «Сибири». А ведь имели огромное игровое преимущество и должны были в этом поединке одерживать «дежурную» победу. В матче с «Амуром» южноуральцам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками и доказать, что предыдущая неудача — не более чем случайность. Благо, соперник у них был не из числа фаворитов, и прибыл в Магнитогорск с серией из семи поражений подряд.

Хоккеисты «Металлурга» в первом периоде хоть и владели инициативой, но большого количества опасных моментов у ворот соперника не создали. Зато какой классный гол им удалось забить! Причем, здорово сыграл не автор заброшенной шайбы Люк Джонсон, а Егор Яковлев, отдавший шикарный пас на дальнюю штангу партнеру по команде.

Надо отдать должное «тиграм», они старались не отсиживаться в обороне. И пару раз провели хорошие затяжные позиционные атаки. Дважды имел возможность сравнять счет Ярослав Лихачев. В одном из эпизодов шайба после его броска угодила в перекладину, в другом — не реализовал выход «1 в 0». И все же гости добились своего, забив гол «в раздевалку». За 13 секунд до сирены забросил шайбу Евгений Свечников — 1:1 после первых 20 минут игры.

Менее насыщенным на события получился второй период. Обе команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами, хотя возможности для этого у них были. Кстати, один гол был забит, но судьи его не засчитали. После просмотра видеоповтора они зафиксировали, что Руслан Исхаков забросил шайбу рукой, а не клюшкой.

Ключевым стал третий период, в котором резко прибавил в игре «Металлург». Магнитогорцы забросили три шайбы, которые были забиты в схожем стиле — после быстрых переходов из обороны в атаку. Отметим, что прервал голевое молчание лучший снайпер КХЛ Роман Канцеров. В шести играх подряд он не забивал голы в ворота соперника. Также отличились Никита Михайлис и Дерек Барак. В конце третьего периода хабаровчане забили гол престижа. В итоге 4:2 — непростая, но заслуженная победа «Металлурга».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 24 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Люк Джонсон (Егор Яковлев, Никита Михайлис), 07:43 (5×5).

1:1 — Ярослав Лихачев (Евгений Свечников, Егор Рыков), 19:47 (5×5).

2:1 — Никита Михайлис (Александр Петунин, Макар Хабаров), 41:37 (5×5).

3:1 — Роман Канцеров (Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев), 43:50 (5×5).

4:1 — Дерек Барак (Сергей Толчинский, Андрей Козлов), 51:13 (5×5).

4:2 — Евгений Грачев (Алексей Соловьев, Кирилл Петьков), 57:10 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Михайлис («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка, был одним из лидеров магнитогорского клуба в этом матче.

Ярослав Лихачев («Амур»)

Забил гол, а мог и легко оформлять хет-трик. Доставил немало хлопот обороне соперника.

Роман Канцеров («Металлург»)

Возможно, сыграл не так ярко и результативно, но нельзя не отметить то, что прервал свое шестиматчевое «голевое молчание».

Следующий матч «Металлург» сыграет также на своем льду — 27 января в Магнитогорск пожалует челябинский «Трактор». Это будет уже четвертое южноуральское дерби в текущем чемпионате КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).