Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с защитником Валерием Ореховым

Соглашение с игроком рассчитано еще на два сезона

Один из ключевых защитников магнитогорского «Металлурга» Валерий Орехов продлил контракт с клубом еще на два сезона. Соглашение с хоккеистом рассчитано до 2027 года, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Валерий Орехов пополнил состав магнитогорского клуба летом 2022 года. Защитник из Казахстана ранее выступал за астанинский «Барыс», но хорошо вписался в ряды южноуральской команды. Особенно ярким для него получился сезон 2023/2024, в котором он стал стабильным игроком основного состава и одним из лидеров обороны «Металлурга». Во многом благодаря его игре «сталевары» завоевали титул чемпиона России и Кубок Гагарина — 2024.

На счету Валерия Орехова 162 игры за «Металлург», в которых он набрал 46 (14+32) очков. В сезоне-2024/25 он принял участие в 70 играх и заработал 29 (11+18) очков.

Напомним, что «Металлург» в минувшем сезоне не смог завоевать титул чемпионов России. В первом раунде плей-офф магнитогорцы уступили омскому «Авангарду» и досрочно завершили сезон.