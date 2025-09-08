Хоккейный клуб «Магнитка» вырвал победу у «Тороса» в чемпионате ВХЛ

Южноуральская команда выиграла три матча из трех на старте турнира

Мощный старт выдали хоккеисты из Магнитогорска в чемпионате ВХЛ. Сегодня, 8 сентября, южноуральцы в драматичном поединке вырвали победу в овертайме у нефтекамского «Тороса» — 3:2. В конце третьего периода они сравняли счет, сняв вратаря на шестого полевого игрока. В овертайме решающую шайбу забросил Михаил Грасс, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне «Магнитка» одержала две домашние победы. Сначала южноуральцы выиграли с сухим счетом у «Олимпии» из Кирово-Чепецка (4:0), а затем оказались сильнее пермского «Молота» (3:1). Сегодня они выиграли в непростом поединке у одного из фаворитов турнира нефтекамского «Тороса».

Подопечные Евгения Полозова дважды уступали в счете. В третьем периоде главный тренер «Магнитки» пошел ва-банк, сняв вратаря на шестого полевого игрока. Этот шаг принес свои плоды: Алексей Фурса реализовал большинство и таким образом сравнял счет — 2:2. В овертайме решающую шайбу забросил Алексей Фурса.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Торос» (Нефтекамск) — 3:2 от (1:1, 0:1, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Николай Хворов (Виталий Будницкий, Виктор Андрейченко), 08:08 (5×4).

1:1 — Иннокентий Рыбин (Никита Зимин), 12:41 (5×5).

1:2 — Виктор Андрейченко (Иван Шатило, Сергей Колесников), 22:21 (5×5).

2:2 — Алексей Фурса (Матвей Галенюк, Михаил Грасс), 57:38 (6×4).

3:2 — Михаил Грасс (Данил Голобобов), 63:47 (3×3).

Таким образом, магнитогорцы набрали максимум очков на старте чемпионата ВХЛ. Они занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая лишь «Омским ястребам». Домашнюю серию матчей «Магнитка» завершит послезавтра, 10 сентября. На родном льду команда принимает ижевскую «Ижсталь».

Фото: пресс-служба ХК «Магнитка» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)