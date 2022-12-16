Сегодня, 16 декабря, челябинский фарм-клуб «Челмет» дома обыграл курганское «Зауралье» на чемпионате ВХЛ. Шайбы Константина Лукина в концовке основного времени и в овертайме принесли победу челябинцам со счетом 5:4, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».
Игра в Челябинске стартовала с голевого момента «черно-белых». На второй минуте Александр Подкорытов вышел один на один, но вратарь гостей спас свою команду. Позже челябинцы смогли реализовать большинство усилиями Ильи Зиновьева — 1:0.
Во второй половине периода Александр Рыков отдал пас Андрею Ерофееву, который удвоил преимущество «черно-белых» — 2:0. В концовке периода «Зауралье» сократило одну шайбу — 2:1. В начале второго отрезка гости сравняли счет усилиями Кирилла Тагирова — 2:2. Чуть позже курганцы забросили третью шайбу в ворота челябинцев — 2:3.
В начале заключительного отрезка хоккеисты «Зауралья» забросили четвертую шайбу, но ее отменили из-за офсайда. За семь минут до конца матча Илья Зиновьев оформил дубль — 3:4. А за несколько минут до конца основного времени Константин Лукин спас «Челмет» от поражения и перевел игру в овертайм. В дополнительное время Лукин кистевым броском в дальнюю девятку добыл победу для «черно-белых» со счетом 5:4.
«Непростой матч. Наверное, его можно сравнить с американскими горками: мы в начале встречи повели, забили два быстрых гола, потом соперник нас абсолютно переиграл, перехватил инициативу. Благодарность команде, что мы нашли в себе мужество, желание, возможности вернуться в игру и довести такой матч до победы, она дорогого стоит», — рассказал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующую игру челябинцы проведут в гостях 20 декабря против «Южного Урала» из Орска.
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