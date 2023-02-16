Хоккейный клуб «Челмет» обеспечил себе участие в плей‑офф ВХЛ

Челябинская команда третий год подряд будет бороться за Кубок Петрова

Челябинский хоккейный клуб «Челмет», входящий в структуру ХК «Трактор», обеспечил себе участие в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). После домашней победы над пермским «Молотом» южноуральцы завоевали путевку в следующий раунд соревнований, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

В текущем сезоне в ВХЛ принимают участие 26 команд, среди них и челябинский «Челмет». По ходу регулярного чемпионата подопечные Максима Смельницкого стабильно занимали место в середине турнирной таблицы. Тем не менее, за место в топ-16 на финише «регулярки» челябинской команде пришлось побороться.

Залогом успеха стал удачный выезд в Санкт-Петербург и города Сибири в начале февраля. «Челмет» одержал 4 победы в 4 матчах (над «Динамо-Спб», «СКА-Нева», «Рубином» и «Югрой»), а главное — выиграл у своих основных соперников в борьбе за плей-офф. После вчерашней победы над пермским «Молотом» (1:0) челябинцы за тур до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе место в плей-офф.

Отметим, что «Челмет» третий год подряд сыграет в розыгрыше Кубка Петрова. Однако он дважды выбывал из борьбы за трофей в первом раунде плей-офф. В сезоне-2022/2023 челябинский клуб также проведет первые две игры на площадке соперника.