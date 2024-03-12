Хоккейный клуб «Белые Медведи» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Харламова

Челябинская команда в четырех матчах выиграла у «Авто» из Екатеринбурга

Хоккеисты челябинского клуба «Белые Медведи» вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Харламова. Сегодня, 12 марта, подопечные Марата Аскарова вырвали победу во втором овертайме у «Авто» из Екатеринбурга со счетом 2:1. Победную шайбу забросил форвард «черно-белых» Дмитрий Киржаков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Оба поединка в Екатеринбурге получились очень упорными и не результативными. Вчера основное время матча и овертайм не выявили победителя, а в серии буллитов более удачливыми оказались хоккеисты челябинского клуба. В этот раз ход игры практически полностью повторил сюжет предыдущего матча.

В этот раз открыли счет в поединке хозяева площадки. Произошло это в конце первого периода, а шайбу забросил Артем Каштанов. «Белые Медведи» были активнее в атаке, создали немало возможностей для взятия ворот, однако на последнем рубеже у «Авто» отлично действовал голкипер Антон Зюзин.

Лишь под занавес третьего периода «черно-белые» сравняли-таки счет. Точный бросок из-под защитника удался форварду Ярославу Яппарову. В первом овертайме гости также имели несколько голевых моментов, но каждый раз игроков либо подводила неточность в завершающих стадиях атак, либо надежная игра голкипера.

В середине второго овертайма наступила развязка. Антон Зюзин вновь заблокировал бросок соперника, однако на добивании в уже пустой угол ворот забросил шайбу капитан челябинского клуба Дмитрий Киржаков.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. Кубок Харламова. 1/8 финала.

12 марта. «Авто» (Екатеринбург) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Артем Каштанов (Павел Ковальчук), 18:05 (5×5).

1:1 — Ярослав Яппаров (Руслан Агламзянов, Андрей Подгузов), 57:59 (5×5).

1:2 — Дмитрий Киржаков (Никита Телегин, Артем Кулябин), 92:21 (5×5).

Счет в серии: 1-3.

Команда «Белые Медведи» выиграла серию до трех побед у «Авто» и вышла во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Следующим соперником челябинского клуба будут «Омские Ястребы». Первые игры противостояния пройдут в Челябинске 18 и 19 марта.