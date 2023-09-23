Хоккейный клуб «Белые медведи» разгромил пермский «Молот» в чемпионате МХЛ

У челябинцев четыре шайбы забросил форвард Ярослав Яппаров

Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» одержала крупную победу в чемпионате КХЛ. Сегодня, 23 сентября, южноуральская команда разгромила пермский «Молот» со счетом 6:0. Героем игры стал форвард «черно-белых» Ярослав Яппаров, забросивший четыре шайбы. Первый «сухой» матч сезона провел голкипер Руслан Хажеев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок с МХК «Молот» стал заключительным домашней серии для челябинского клуба. «Белые медведи» сделали результат в первом периоде, забросив в ворота пермяков четыре безответные шайбы, причем хет-трик оформил Ярослав Яппаров. Еще один гол записал на свой счет Степан Горбунов.

Во втором отрезке хозяева увеличили преимущество до пяти шайб, защитник «черно-белых» Владислав Юсупов удачно подключился к атаке. После перерыва Ярослав Яппаров оформил покер, отличившись в большинстве.

Следующие два матча челябинцы сыграют с «Авто» — игры пройдут в Екатеринбурге 28 и 29 сентября.