Сегодня, 11 сентября, челябинскую молодежную команды «Белые Медведи» пополнил белорусский защитник Доминик Миканович. Соглашение с игроком рассчитано на два года. Ранее хоккеисты выступал за команду «Белсталь» из города Жлобин, сообщает пресс-служба ХК «Белые Медведи».
Доминик Миканович родился 1 декабря 2005 года в городе Лимассол на Кипре. Заниматься хоккеем он начал в минской СДЮШОР по хоккею имени Руслана Салея. Прошлый сезон 17-летний игрок обороны провел в Высшей лиге чемпионата Республики Беларусь, на его счету 57 игр и 36 (11+25) очков, при показателе полезности «+26».
Добавим, что накануне челябинская молодежка «Белых медведей» одержала вторую победу подряд на чемпионате МХЛ. «Черно-белые» в гостях обыграли «Локо-76» из Ярославля со счетом 2:1. Следующий матч челябинцы проведут 13 и 15 сентября. На домашней арене «Белые медведи» сыграют против «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска.
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