Сегодня, 13 сентября, челябинская молодежка «Белых медведей» одержала третью победу подряд на старте чемпионата МХЛ. Южноуральские хоккеисты на домашнем льду обыграли «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска со счетом 3:2. В составе челябинцев отличились Андрей Подгузов, Степан Горбунов и Андрей Матюшин, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».
Гости из Ханты-Мансийска уже на старте игры забросили быструю шайбу. На второй минуте Вячеслав Шевцов бросил с дальней дистанции — 0:1. Спустя пару минут Итай Иешуа Гуревич удвоил преимущество гостей — 0:2. Но «черно-белые» смогли сократить отставание еще до перерыва. Защитник Андрей Подгузов отличился первой заброшенной шайбой в МХЛ.
Второй отрезок матча прошел не так интересно, как первый. Челябинским хоккеистам удалось сравнять счет только в конце третьего периода. На 53-й минуте отличился Степан Горбунов. А под занавес встречи нападающий Андрей Матюшин кистевым броском отправил шайбу точно в ворота гостей и принес челябинцам волевую победу со счетом 3:2
«Матч получился непростым. Начало не задалось, но позже мы смогли найти в себе силы, чтобы исправить ошибки. Во втором перерыве тренеры помогли нам найти свою игру, они указали на ошибки и мы перестроились. Мы стали больше дорожить шайбой, перестали отбрасываться. Очень помогло то, что мы отодвинули игру от своих ворот и стали больше атаковать. Было важно лишить контроля над шайбой соперника», — рассказал защитник «Белых Медведей» Андрей Подгузов.
Следующий матч «Белые Медведи» проведут, 15 сентября. На домашней арене челябинцы проведут второй матч против «Мамонтов Югры».
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