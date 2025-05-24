Хоккеисты «Трактора» завершили сезон встречей с болельщиками

Поблагодарить команду и взять автографы собрались тысячи людей

Сегодня, 24 мая, в Челябинске на ледовой арене «Трактор» прошла встреча хоккеистов челябинского клуба с болельщиками. «Черно-белые» поблагодарили фанатов за поддержку, поделились своими впечатлениями от борьбы за Кубок Гагарина и раздали автографы, сообщили в пресс-службе клуба.

Хоккеисты встречали болельщиков в фойе — там они раздали автографы всем желающим, а также сфотографировались с гостями. Продолжилась встреча уже на арене, где сначала выступили музыканты и команда школы чирлидинга, а после — все главные герои минувшего сезона.

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поблагодарил хоккеистов и тренерский штаб за удивительный сезон. Но главные благодарности были адресованы болельщикам.

«То, что вы сотворили в этом сезоне, та поддержка от вас — это что-то невероятное! Вы все знаете о камбэках, которые творили парни. Мое убеждение: основа лежит не только в их характере и желании не уступить в каждом матче, а в том, что именно вы своими эмоциями и поддержкой давали энергию и не хотели мириться с поражением даже в самых трудных ситуациях»,— подчеркнул Иван Савин.

Капитан «черно-белых» Владимир Ткачев добавил, что выступать за «Трактор» — большая честь, поскольку лучшие болельщики именно у хоккеистов челябинского клуба.

«То, что творилось в арене, на улицах, в фан-зонах и за экранами телевизоров — мы ощущали эту поддержку на всем этапе плей-офф. Благодаря вам мы достигли таких результатов»,— отметил он.

На этой же встрече защитник Стивен Кэмпфер объявил о завершении своей карьеры.

«Спасибо вам всем за то, что вы были частью моего спортивного пути. Надеюсь, что впереди вас всех ждет только самое лучшее»,— сказал он.

Напомним, сезон 2024/25 официально завершен: хоккеисты «Трактора» завоевали серебряные медали в Кубке Гагарина. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично поблагодарил спортсменов за игру и отметил, что от этого результата команда будет отталкиваться в дальнейшем. Следующий сезон стартует 5 сентября. В матче за Кубок открытия встретятся финалисты прошедшего чемпионата — «Локомотив» и «Трактор».