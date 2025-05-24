Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер объявил о завершении карьеры

В хоккей он играл 19 лет

Сегодня, 24 мая, защитник хоккейного клуба «Трактор» американец Стивен Кэмпфер объявил о завершении своей карьеры, сообщили в пресс-службе клуба.

«Американский игрок обороны начал профессиональную карьеру в далеком 2006 году и уже через пять лет в своем дебютном сезоне в НХЛ за „Бостон Брюинз“ стал обладателем Кубка Стэнли. Всего Стивен провел в НХЛ 234 матча и набрал 40 очков»,— сообщается на сайте «черно-белых».

К хоккейному клубу «Трактор» Стивен Кэмпфер присоединился летом 2024 года. Вместе с хоккеистами челябинского клуба он стал обладателем серебряных наград Чемпионата КХЛ сезона 2024/2025.

Руководство клуба поблагодарило защитника за профессиональное отношение к делу и весомый вклад в игру.