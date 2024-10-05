Хоккеисты «Металлурга» подарили победу Андрею Разину на его юбилейный матч в КХЛ

Главный тренер магнитогорского клуба провел 500-ю игру в Лиге, а его команда победила у «Спартака» — 5:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над «Спартаком» со счетом 5:2, сделав подарок своему главному тренеру — сегодня Андрей Разин проводил 500-й матч в КХЛ. Лучшим игроком матча с «красно-белыми» стал Никита Михайлис, оформивший дубль. Также две заброшенные шайбы на счету Павла Акользина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В прошлом матче магнитогорцы катком проехались по столичным армейцам, сокрушив их со счетом 7:0. Действующие обладатели Кубка Гагарина вообще в последних матчах выглядят убедительно и, по всей видимости, преодолели полосу неудач на старте чемпионата КХЛ. В игре с другой московской командой разгрома не случилось, да и сам поединок получился весьма непростым.

Уже в дебюте «красно-белые» показали свой решительный настрой. Они провели несколько опасных атак, которые могли завершаться взятием ворот. Но умудрились пропустить: это Павел Акользин нанес неотразимый бросок под перекладину уже на 4-й минуте. А три минуты спустя магнитогорцы удвоили преимущество в счете. На этот раз Никита Михайлис замкнул наброс Валерия Орехова от синей линии — 2:0.

«Спартак» вернулся в игру во втором периоде. Помогли ему это сделать игроки «Металлурга», которые стали слишком часто удаляться. Хозяева льда дважды реализовали большинство. В обоих случаях в центре внимания был форвард Адам Ружичка. Сначала словак забросил сам, а затем помог это сделать Шейну Принсу. 2:2 — и надо было начинать все сначала. Впрочем, еще до ухода на перерыв «Металлург» вышел вперед. При игре в формате «4×3» точный бросок нанес Никита Михайлис.

Все должен был решить третий период. Его «Металлург» провел на пять с плюсом. В его дебюте Даниил Вовченко увеличил преимущество в счете, классно сыграв на контратаке — 4:2. Он же, кстати, мог забивать и еще, но в одном из эпизодов попал в штангу. Магнитогорцы грамотно «засушили» игру, не дав соперникам и шанса. В концовке Павел Акользин оформил «дубль», поразив уже пустые ворота после того, как хозяева пошли ва-банк и сняли вратаря на шестого полевого игрока. 5:2 — пусть и непростая, но заслуженная победа «Металлурга».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 5 октября. «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Павел Акользин (Люк Джонсон), 03:22 (5×5).

0:2 — Никита Михайлис (Валерий Орехов), 06:50 (5×5).

1:2 — Адам Ружичка (Михал Чайковски), 30:02 (5×4).

2:2 — Шейн Принс (Адам Ружичка, Дмитрий Вишневский), 34:55 (5×4).

2:3 — Никита Михайлис (Дмитрий Силантьев, Валерий Орехов), 37:49 (4×3).

2:4 — Даниил Вовченко (Дмитрий Силантьев, Игорь Гераськин), 44:10 (5×5).

2:5 — Павел Акользин, 58:40 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Михайлис («Металлург»)

Второй матч подряд становится лучшим в магнитогорском клубе. Как и позавчера стал автором двух заброшенных шайб. Похоже, «черная полоса» у форварда позади.

Павел Акользин («Металлург»)

Еще один автор сегодняшнего «дубля», вторую шайбу отправлял уже в пустые ворота. Сыграл полезно и продуктивно.

Адам Ружичка («Спартак»)

Принял участие в двух заброшенных шайбах «красно-белыми». В одном случае забил гол сам, во втором ассистировал партнеру по команде.

«Металлург» благодаря сегодняшней победе вернулся в зону плей-офф. Подопечные Андрея Разина поднялись на 6-е место в Восточной конференции. Следующие поединки «сталевары» проведут в Магнитогорске. Первый соперник — столичное «Динамо», игра с которым состоится 8 октября.