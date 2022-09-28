В матче против «Ермака» тренерский штаб «Челмета» выпустил двух свежих нападающих. На сибирском льду вышли играть Кирилл Кошурников и Ярослав Яппаров.
«Черно-белые» хорошо стартовали. Команда много и разнообразно атаковала. Форвард Константин Лукин открыл счет уже на 7 минуте матча. Хозяевам удалось сравнять счет уже в конце первой двадцатиминутке. Во втором отрезке Андрей Ерофеев вновь вывел челябинцев вперед. Однако хоккеисты «Ермак» смогли сравнять счет и выйти вперед в меньшинстве — 2:3.
Весь третий период «Челмет» атаковал, пытаясь вытащить матч. Челябинская команда дважды владела численным преимуществом. В концовке «черно-белые» взяли тайм-аут и выпустили шестого полевого игрока. За 23 секунды до конца матча гости смогли спасти матч. Михаил Котляревский здорово бросил со средней дистанции — 3:3. В овертайме хоккеист «Ермака» удалился на первой же минуте. Челябинцы смогли реализовать большинство усилиями капитана Александра Тридчикова — 4:3.
«В философии есть закон, „борьба и единство противоположностей“. Два дня назад вы оказались точно в такой же ситуации, только с другой стороны. Вы правильно подметили, справедливость вернулась. Удача сегодня была на нашей стороне, и отголосок того матча мы перевернули в свою сторону», — прокомментировал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.
Следующий матч «Челмет» проведет 30 сентября на выезде с «Омскими крыльями».