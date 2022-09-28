Хоккеисты челябинского «Челмета» одержали гостевую победу в чемпионате ВХЛ

«Черно-белые» в овертайме обыграли «Ермак» со счетом 4:3

«В философии есть закон, „борьба и единство противоположностей“. Два дня назад вы оказались точно в такой же ситуации, только с другой стороны. Вы правильно подметили, справедливость вернулась. Удача сегодня была на нашей стороне, и отголосок того матча мы перевернули в свою сторону»,

— прокомментировал главный тренер «Челмета» Максим Смельницкий.

Сегодня, 28 сентября, челябинский хоккейный клуб «Челмет» одержал победу в чемпионате ВХЛ. В гостевом поединке «черно-белые» в овертайме обыграли ангарский «Ермак» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил капитан челябинцев Александр Тридчиков, сообщает пресс-служба южноуральской командыВ матче против «Ермака» тренерский штаб «Челмета» выпустил двух свежих нападающих. На сибирском льду вышли играть Кирилл Кошурников и Ярослав Яппаров.«Черно-белые» хорошо стартовали. Команда много и разнообразно атаковала. Форвард Константин Лукин открыл счет уже на 7 минуте матча. Хозяевам удалось сравнять счет уже в конце первой двадцатиминутке. Во втором отрезке Андрей Ерофеев вновь вывел челябинцев вперед. Однако хоккеисты «Ермак» смогли сравнять счет и выйти вперед в меньшинстве — 2:3.Весь третий период «Челмет» атаковал, пытаясь вытащить матч. Челябинская команда дважды владела численным преимуществом. В концовке «черно-белые» взяли тайм-аут и выпустили шестого полевого игрока. За 23 секунды до конца матча гости смогли спасти матч. Михаил Котляревский здорово бросил со средней дистанции — 3:3. В овертайме хоккеист «Ермака» удалился на первой же минуте. Челябинцы смогли реализовать большинство усилиями капитана Александра Тридчикова — 4:3.Следующий матч «Челмет» проведет 30 сентября на выезде с «Омскими крыльями».