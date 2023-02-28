Хоккеисты «Белых медведей» сразятся с «Мамонтами Югры» в плей‑офф Кубка Харламова

Первые игры пройдут в Ханты‑Мансийске 11 и 12 марта

Челябинский молодежный клуб «Белые медведи» в 1/8 финала Кубка Харламова встретится с «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска. Первые игры состоятся 11 и 12 марта в Ханты-Мансийске, дальше серия переедет в Челябинск, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».В этом сезоне матчи плей-офф чемпионата МХЛ проводятся до трех побед, максимальное количество игр — пять. Встречи 1/8 и 1/4 финала состоятся в своих конференциях. Для каждой стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим.Отметим, что по ходу регулярного чемпионата подопечные Марата Аскарова стабильно занимали лидирующие места в Золотом дивизионе Восточной конференции. После двух домашних побед над «Спутником» из Альметьевска (7:0; 4:1) челябинцы за тур до окончания регулярного чемпионата обеспечили себе место в плей-офф Кубка Харламова.Челябинская молодежка заняла пятую строчку Золотого дивизиона, набрав 67 очков. «Мамонты Югры» завершили первый этап чемпионата на четвертом месте, заработав 70 баллов.11 марта. 13:00. Ханты-Мансийск12 марта. 13:00. Ханты-Мансийск15 марта. 17:00. Челябинск16 марта. 17:00. Челябинск*18 марта. 13:00. Ханты-Мансийск*