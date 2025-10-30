Хоккеисты «Ак Барса» разгромили «Металлург» и побили клубный рекорд

Казанская команда одержала 11‑ю победу подряд в КХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» впервые в сезоне потерпел «сухое» поражение, уступив в гостях «Ак Барсу» — 0:4. Казанцы одержали 11-ю подряд победу в КХЛ, установив новое клубное достижение. Благодаря мощному спурту команда из Татарстана вплотную приблизилась к лидеру Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После неудачного старта хоккеисты из Татарстана выдали шикарную серию из десяти побед кряду, тем самым повторив клубный рекорд в КХЛ. Гипотетическая победа над «Металлургом» могла не только обновить достижение, но и сократить отставание от Магнитогорска до минимума.

Ключевые события в матче произошли во втором периоде. Открыл счет в матче Дмитрий Яшкин, реализовавший большинство. Почти тут же казанцы удвоили преимущество, а первый гол в сезоне оформил Радэль Замалтдинов. Кстати, это для него вторая заброшенная шайба в карьере в КХЛ.

Хоккеисты «Металлурга» вышли на лед в третьем периоде как на последний бой. И обрушили шквал атак на ворота Тимура Билялова. Но голкипер и оборона клуба из Татарстана оказались неприступны, как казанский Кремль. Они сохранили свои владения в неприкосновенности, а еще и забили третий гол, который снял все вопросы о победителе. В концовке хозяева установили окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота.

«Играли хорошо, но где-то не хватило дисциплины, мелочей, когда вместо блоков мы получаем рикошеты в свои ворота. Игр много, на ошибках учатся. До счета 0:0 — равная игра, пропустили гол — трибуны заревели, у Казани пошел удачный отрезок», — отметил после матча главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 29 октября. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Яшкин (Митчелл Миллер, Александр Хмелевски), 30:30 (5×4).

2:0 — Радэль Замалтдинов (Михаил Фисенко, Илья Карпухин), 31:23 (5×5).

3:0 — Илья Карпухин (Александр Хмелевски, Степан Фальковский), 44:25 (5×5).

4:0 — Илья Карпухин (Владимир Алистров), 58:34 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Илья Карпухин («Ак Барс»)

Защитник казанского клуба был в ударе — оформил дубль, отдал голевую передачу. 3 (2+1) очка за матч — отличный показатель!

Тимур Билялов («Ак Барс»)

Сыграл на «ноль», провел шикарную игру, не дав соперникам и шанса. В его активе 31 сэйв.

Радэль Замалтдинов («Ак Барс»)

Молодой форвард забросил свою вторую шайбу в КХЛ и первую в сезоне. Так держать!

«Металлург» сохранил за собой лидерство на «Востоке», но теперь его преимущество перед соперниками сократилось до минимума — одно очко уступает магнитогорцам казанский «Ак Барс». Следующую игру южноуральцы проведут дома 3 ноября с клубом «Шанхайские драконы».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс» (Казань).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).