Хоккеистка Александра Вафина завершила свою карьеру

Она сыграла важную роль в становлении челябинского клуба «Факел»

Известная российская хоккеистка, участница трех зимних Олимпиад Александра Вафина приняла решение завершить свою профессиональную карьеру, которую начинала в челябинской команде «Факел». Она представляла Челябинскую область на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Александра Вафина родилась и выросла в Усть-Каменогорске (Казахстан). Однако в юном 15-летнем возрасте отправилась вместе с мамой-хоккеисткой Любовью Вафиной в Челябинск. С 2008 по 2014 год она выступала за челябинскую команду «Факел». Затем пробовала свои силы в Северной Америке, вернулась в Россию, а последние три сезона выступала за питерский клуб «Динамо-Нева». На счету хоккеистки 249 матчей и 212 (92 + 120) результативных баллов в ЖХЛ.



«Саша! Ты сердце и душа нашей команды, ты настоящий и искренний человек, игрок высочайшего класса, образец надежности и ответственного отношения к делу. Спасибо за все, что ты сделала для „Динамо“, для женского хоккея в нашей стране, для российского спорта!» — такой трогательный пост со словами благодарности в адрес спортсменки опубликовала пресс-служба ЖХК «Динамо-Нева».

Александра Вафина является участницей трех зимних Олимпийских игр, в составе сборной России дважды выигрывала Всемирную универсиаду. Кроме того, в ее активе участие в десяти чемпионатах мира, в том числе и две бронзовые медали с этих соревнований.