Хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев набрал 200 очков в КХЛ

Капитан магнитогорского клуба стал 22‑м защитником Лиги, кому покорился этот рубеж

Капитан хоккейного клуба «Металлург» Егор Яковлев в матче с «Барысом» набрал 200-е очко в КХЛ. Он стал 22-м защитником в Лиге, кому удалось покорить этот рубеж. В общей сложности хоккеист провел 665 матчей в КХЛ, при этом почти половина из них (297 игр) — в составе магнитогорского клуба, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Егор Яковлев является воспитанником магнитогорского «Металлурга». Однако начинал свою профессиональную карьеру в казанском «Ак Барсе». Выступал также за команды «Нефтяник» (Альметьевск), «Локомотив» (Ярославль), СКА (Санкт-Петербург), пробовал свои силы за океаном в «Нью-Джерси Дэвилз». И лишь в 2019 году вернулся в родной клуб, за который проводит уже пятый сезон.

Накануне, 15 октября, в матче с «Барысом» (4:3 в овертайме) Егор Яковлев набрал 200-е очко (60 голов и 140 результативных передач) в чемпионатах КХЛ. В общей сложности он провел в Лиге 665 матчей, при этом 297 игр — в составе магнитогорского клуба. В «Металлурге» на его счету 122 (32+90) очка.

Напомним, что Егор Яковлев также защищал цвета сборной России на двух зимних Олимпиадах. На Играх-2022 в Пекине он стал серебряным призером, а в Пхенчхане-2018 — олимпийским чемпионом. Также в его коллекции есть золотая медаль чемпионата мира — 2014.