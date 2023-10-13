Сегодня, 13 октября, хоккейный клуб «Металлург» прервал двухматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ. В гостях магнитогорцы обыграли «Сибирь» из Новосибирска со счетом 4:2. Героем встречи стал форвард Павел Акользин оформивший дубль, сообщает корреспондент ИА «Первый областной».
После двух поражений от «Салавата Юлаева» и «Авангарда» Андрей Разин основательно перетряхнул состав. Главный тренер магнитогорцев поменял треть хоккеистов во всех линиях. В воротах вышел молодой Илья Набоков, а в обороне появились Владислав Еременко, Валерий Орехов, Данила Паливко. В атаке — Данила Юров, Михаил Грасс и Максим Мухаметов. Вне заявки остались Хабаров, Кошелев, Минулин, Неколенко, Канцеров и Силантьев.
Начало встречи осталось за хозяевами. Они действовали опаснее и чаще угрожали воротам Ильи Набокова, но оборона южноуральцев справлялась. «Сибирь» и не думала останавливаться, вскоре добившись своего. На 14-й минуте хозяева вышли вперед, положив шайбу с ближнего пятака. Но не долго сибирские хоккеисты праздновали. Спустя 30 секунд форвард «сталеваров» Павел Акользин сильным выстрелом сравнял счет — 1:1.
В начале второго отрезка сработал выход из обороны, Павел Акользин проскочил между двух защитников «Сибири» и вывел гостей вперед — 2:1. «Металлург» держал инициативу в своих руках. Вскоре в большинстве Данила Юров бросил из правого круга вбрасывания, шайба задела Александра Петунина и влетела в ворота — 3:1.
В заключительном периоде хозяева всеми силами пошли отыгрываться. Магнитогорцы долго отражали атаки соперника, но за шесть минут до конца основного времени надежду на спасение хозяевам подарил защитник Тимур Ахияров — 3:2. На 57-й минуте «Сибирь» заменила вратаря шестым полевым и побежала сравнивать счет. Однако «Магнитка» вновь выстояла, Никита Гребенкин отпасовал на Данилу Юрова, и тот установил окончательный счет в матче — 4:2.
«Команда в попала в яму, движения похуже, чем в сентябре. Поэтому сыграли в откат в некоторых моментах, надёжно и строго. Сработало и большинство и меньшинство. У нашего президента сегодня юбилей, наши ребята сделали ему подарок. Но в качестве мотивации я это не использовал, все ребята и так читают интернет. Нам нужно в октябре дотерпеть, в ноябре будет полегче», — отметил главный тренер «Металлург» Андрей Разин.
Подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 27 очками. Следующий матч «Металлург» проведет 15 октября. В гостевом поединке магнитогорцы сыграют с казахским «Барысом».
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