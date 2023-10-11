Сегодня, 11 октября, хоккейный клуб «Металлург» потерпел второе поражение подряд в чемпионате КХЛ. В гостях магнитогорцы проиграли омскому «Авангарду» со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе «сталеваров» забросил Александр Петунин, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В первом периоде матча подопечные Андрея Разина были быстрее своих оппонентов и старались чаще атаковать. Эти атакующие действия «Магнитки» привели к первой в этой игре шайбе. Никита Михайлис бросил в лицевой борт, шайба отскочила на противоположный фланг Александру Петунину, который бросил от борта — 0:1.
Однако во втором периоде хозяева льда перехватили инициативу. Омские хоккеисты создали несколько опасных позиционных атак. Одна из них позволила хозяевам сравнять счет. Иван Игумнов бросил из-под магнитогорского защитника и попал в дальний угол ворот Артема Загидулина — 1:1. «Авангард» решил на этом не останавливаться и спустя несколько минут забросил вторую шайбу — 2:1.
Магнитогорцы во втором отрезке дважды играли в большинстве, но реализовать его не смогли. А вот омичи на старте заключительного периода свою возможность реализовали — 3:1. Четвертая шайба влетела в концовке игры в пустые ворота «Металлурга» — 4:1
«Неважная игра с нашей стороны, но не сказать, что уступили по игре. Проиграли в движении — сегодня одна из худших игр именно по движению с нашей стороны. Плюс пропускали легкие голы, которые не должны были пропускать. Были моменты, которые могли перевернуть, могли мы отыграться, но, к сожалению, не сделали этого. Тяжелый выезд впереди, сейчас голову пеплом посыпать не хочется. Впереди еще трудности будут, так что смотрим с позитивом», — рассказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Несмотря на поражение подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 25 очками. Следующий поединок «Металлург» проведет 13 октября. В гостях магнитогорцы сыграют против «Сибири» из Новосибирска.
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