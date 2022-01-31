Хоккеист Евгений Кузнецов выступит на Матче всех звезд НХЛ

Российский нападающий заменит защитника Адама Фокса

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе команды Столичного дивизиона на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба ХК «Вашингтон».



Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором — Центрального и Тихоокеанского.



Капитаном команды Столичного дивизиона является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Также из российских игроков на Матче всех звезд сыграет голкипер «Тампы» Андрей Василевский и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.



Напомним, что 29-летний Евгений Кузнецов в текущем регулярном чемпионате НХЛ в 42 матчах забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач. Последний раз российский нападающий выступал на Матче всех звезд НХЛ шесть лет назад в сезоне-2015/16.

