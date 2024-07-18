Хоккеист Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов клубом «Каролина»

Ждем звезду НХЛ в России, но не в «Тракторе»?

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» отправил нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Команда НХЛ рассчитывает расторгнуть контракт с хоккеистом. Таким образом, воспитанник «Трактора» получит возможность вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Штаб челябинского клуба заверил о готовности подписать контракт с форвардом, но федеральные СМИ и хоккейные агенты пишут, что Евгений Кузнецов вот-вот подпишет контракт с питерским СКА. Разбираемся, что к чему.

Слухи о том, что, дескать, Евгений Кузнецов может вернуться в Россию и на него претендует питерский СКА, появились три дня назад, 15 июля. Хоккейные эксперты и журналисты наперебой начали озвучивать инсайдерские новости. Но их сообщения можно было смело пропускать. В погоне за хайпом и подписчиками можно еще и не то наговорить. Нужно было ждать официальной информации.

Вчера ночью, 17 июля, она прозвучала. Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» объявил о выставлении российского хоккеиста на безусловный драфт отказов. Это крайняя мера, которая подразумевает полное расторжение контракта.

«При выставлении хоккеиста на безусловный драфт отказов НХЛ накладывает на клуб какой‑то штраф. Вот такая вот процедура, после которой люди пожимают друг другу руки и расходятся в разные стороны», — объяснил федеральным СМИ хоккейный агент Сергей Федотов.

У Евгения Кузнецова, таким образом, появится возможность вернуться в Россию. Гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин в интервью «РБ‑Спорт» заявил, что Челябинск готов предложить серьезный контракт своему воспитаннику. Однако, по ряду сообщений федеральных СМИ, Евгений Кузнецов планирует заключить четырехлетний контракт со СКА. Питерский клуб готов совершить крупную финансовую сделку и предложить россиянину солидный контракт.

Евгений Кузнецов является одним из самых известных и успешных воспитанников челябинского «Трактора». За «черно-белых» форвард выступал с 2009 по 2014 годы, после чего перебрался в НХЛ, став игроком «Вашингтон Кэпиталз».





На его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 575 (173+402) очка, а также 97 игр и 73 (33+40) очка в Кубке Стэнли. В 2018 году Евгений Кузнецов выиграл с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. Кроме того, в составе сборной России хоккеист завоевал титул чемпиона мира в 2012 и 2014 годах.