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/ В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года

В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года

Были награждены выдающиеся спортсмены региона и озвучены задачи на ближайшее время.

сегодня в 17:03
  |  Спорт

Министерство спорта Челябинской области наградило спортсменов, проявивших себя на соревнованиях в текущем году. Награждение, а также расширенное заседание коллегии минспорта, состоялось во вторник, 26 февраля, в конференц-зале УралГУФК.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, а также министр спорта области Леонид Одер. Были отмечены различные успехи южноуральских спортсменов на международных соревнованиях, например достижения конькобежцев выступивших га первенстве мира в итальянском городе Базельга. Призерами турнира стали Степан Чистяков и Анастасия Григорьева. Также почетные грамоты получили Ярославна Мунтян и ее наставник за успешное выступление на первенстве мира по фристайлу. В швейцарском городе Лезен спортсменка завоевала серебряную медаль.

Очень приятно начинать сезон с такой хорошей ноты. Буду стараться и дальше прогрессировать. В нашем виде спорта предела совершенству нет, хотелось бы закрепиться во взрослой сборной России, принять участие в Олимпийских играх. — сказала Ярославна Мунтян.

По окончании церемонии награждения с докладом выступил Леонид Одер. Министр отчитался об итогах деятельности физкультурно-спортивных организаций в прошлом году и рассказал о задачах на этот год.

Нам, безусловно, есть чем гордиться. Год был напряженным, но в то же время знаковым и определяющим. По традиции мы проводим награждение тех спортсменов, которые завоевали награды на международных состязаниях, а также участников спартакиады «Олимпийские надежды Южного Урала», в которой участвовало 42 муниципалитета. В рамках Коллеги состоялся очень серьезный разговор. Те амбициозные задачи, которые поставили перед нами президент и губернатор на близлежащую и среднесрочную перспективу, требуют пристального внимания. Задач несколько. Если говорить о развитии массового спорта, то здесь необходимо довести количество систематически занимающихся физкультурой и спортом южноуральцев до цифры 55 процентов от всего населения Челябинской области. Сейчас этот показатель равен 38 процентам. Мы поступательно движемся и будем и дальше предпринимать очень серьезные усилия, чтобы эту задачу решить. — отметил Леонид Одер.

Кроме того, в рамках коллегии выступили еще два докладчика. Заведующий отделением спортивной медицины Челябинского областного врачебно-физкультурного диспансера И.С. Гнусарев рассказал об организации работы по медицинскому обеспечению спортсменов области, а, а заместитель Министра физической культуры и спорта Челябинской области В.Н. Якушев отчитался о реализации национального проекта «Спорт — норма жизни» на Южном Урале.

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