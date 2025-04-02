Ирина Текслер пожелала успехов челябинским дзюдоисткам на чемпионате Европы

В составе сборной России в соревнованиях выступят Сабина Гилязова и Ирина Зуева

На чемпионате Европы по дзюдо в Черногории выступят две спортсменки Челябинской области — Сабина Гилязова и Ирина Зуева. Сегодня, 2 апреля, они встретились с Ириной Текслер. Руководитель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области пообщалась с ними в неформальной обстановке и пожелала успешно выступить на международных соревнованиях, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ирина Текслер встретилась со спортсменками в деловом центре «Челябинск-Сити». Она поздравила их с тем, что им доверили честь представлять Россию на таком ответственном старте.

«Я всегда говорила, что на наших прекрасных девушек всегда можно положиться. Они — наша гордость и слава! Девушки, пусть у вас все прекрасно сложится на татами. Завоевать медаль на таких состязаниях будет очень сложно, но мы будем очень рады, если у вас это получится», — обратилась к спортсменкам общественный деятель, председатель попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер.

Дзюдоистки пообещали, что приложат максимум усилий, чтобы завоевать для страны и региона медали. Они сейчас усиленно готовятся к соревнованиям в Челябинске, а уже на следующей неделе отправляются на сборы в Сочи.

«В моей коллекции уже есть две бронзовые медали чемпионата Европы. Хотелось бы как минимум повторить результат, а еще лучше — завоевать награду высшей пробы. Понимаю, что сделать это будет непросто, но практически всех соперниц я знаю. Верю в свои силы», — отметила Сабина Гилязова в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Для Ирины Зуевой предстоящий турнир станет дебютом. Неоднократная чемпионка страны, победительница и призер международных турниров говорит, что волнения пока никакого не испытывает. Но ближе к старту соревнований оно может появиться.

Напомним, что чемпионат Европы в городе Подгорица (Черногория) пройдет с 23 по 27 апреля. Сборная России выступит в соревнованиях под нейтральным флагом в максимальном составе. В турнире выступят 18 дзюдоистов (9 мужчин и 9 женщин). Челябинскую область представят две спортсменки. Сабина Гилязова поборется за награды в весовой категории до 48 килограммов, а Ирина Зуева — до 57 килограммов.