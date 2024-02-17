Игорь Омелин завоевал для Челябинской области пятую золотую медаль на Спартакиаде

Спортсмен из Аши выиграл состязания по фристайлу в дисциплине ски-кросс

Сегодня, 17 февраля, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершились соревнования по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Победителем Всероссийской зимней Спартакиады стал южноуральский спортсмен Игорь Омелин. Он принес Челябинской области пятую золотую медаль на соревнованиях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне уроженец Аши здорово выступал на этапах Кубка России, выиграл практически все гонки. Поэтому именно он рассматривался специалистами как главный претендент на победу Всероссийской зимней Спартакиады. Тем более, что ему предстояло выступать на родной трассе, при поддержке родных зрителей.

Фаворит подтвердил свой высокий уровень. Он лучше всех выступил в квалификации, успешно прошел четвертьфинальный и полуфинальный заезды. В финале ему постарались составить конкуренцию соперники, однако на финише южноуральский фристайлист был первым.

Фристайл. Ски-кросс.

Мужчины

1. Игорь Омелин (Челябинская область).

2. Владимир Шмыров (Пермский край).

3. Никита Чупин (Санкт-Петербург).

В аналогичной дисциплине среди женщин также обошлось без неожиданностей. Выиграла состязания также спортсменка, которая наиболее ровно и на стабильно высоком уровне выступает в текущем сезоне. Золото завоевала Полина Рябова из Санкт-Петербурга. Серебро у ее подруги по команде Екатерины Мальцевой, бронза на счету Елизаветы Понкратовой из Красноярского края.

Фристайл. Ски-кросс.

Женщины

1. Полина Рябова (Санкт-Петербург).

2. Екатерина Мальцева (Санкт-Петербург).

3. Елизавета Понкратова (Красноярский край).

Напомним, что на состязаниях по фристайлу на ГЛК «Солнечная долина» в Челябинской области сильнейшие фристайлисты страны разыграли 8 комплектов медалей. В дисциплине хаф-пайп ранее серебряными призерами соревнований стали Александра Глазкова и Леонид Фролов, бронзовыми — Екатерина Ефремова и Прохор Шурыкин.