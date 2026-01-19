Глава конкурса «Культурная столица года» получил именное джерси от ХК «Трактор»

Николай Новичков также посетил матч челябинской команды с «Авангардом»

Руководитель оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков получил именное джерси хоккейного клуба «Трактор» в завершение своего визита в Челябинскую область. Черно-белый свитер с символикой клуба вручил почетному гостю губернатор Алексей Текслер в матче с омским «Авангардом» в арене «Трактор».

«Хоккейный матч в Челябинске между „Трактором“ и „Авангардом“ стал уникальным культурно-спортивным событием. На арене встретились команды КХЛ, представляющие города, которые победили в конкурсе „Культурная столица года“. Они достойно и с самоотдачей защищали цвета и честь своих городов и регионов», — отметил в своем телеграм-канале Николай Новичков.

Руководитель федерального конкурса также напомнил, что Омск является культурной столицей 2026 года, а Челябинск — культурной столицей 2027 года. Перед матчем «Трактора» и «Авангарда» Николай Новичков получил подарок от губернатора Челябинской области Алексея Текслера — игровой свитер «Трактора».

Напомним, что накануне завершился визит оргкомитета конкурса «Культурная столица» на Южный Урал. Гости из Москвы высоко оценили потенциал Челябинска, посетив ряд спортивных объектов, а также хоккейный матч чемпионата КХЛ.