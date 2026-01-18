Оргкомитет конкурса «Культурная столица года» оценил потенциал Челябинска

Почетные гости посетили музей СВО, РМК-Арену и хоккейный матч «Трактора»

Делегация конкурса «Культурная столица года» завершила свой визит в Челябинск культурно-спортивной программой. Почетные гости во главе с руководителем федерального конкурса Николаем Новичковым посетили музей СВО, строящуюся РМК-Арену, музей в арене «Трактор» и хоккейный матч челябинской команды с омским «Авангардом», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Знакомство с южноуральской столицей почётные гости начали с посещения музея СВО. Патриотический центр был открыт в Челябинске в декабре прошлого года. Здесь представлены экспозиции и интерактивные площадки, которые знакомят с историей начала СВО, героями спецоперации.

Гости из Москвы проявили живой интерес к стендам музея, задавали много вопросов, делились своими историями и проверили в действии интерактивные зоны музея.

Произвела большое впечатление на делегацию и РМК-Арена. Современный спорткомплекс откроют в конце 2026 года, но уже сейчас можно ощутить ее техническое оснащение и масштабы. Трибуны на спортивных состязаниях рассчитаны на 5000 зрителей, но они трансформируются, концерты и другие значимые развлекательные мероприятия смогут посетить до 8000 зрителей.

Завершился визит оргкомитета федерального конкурса «Культурная столица» посещением арены «Трактор». Здесь в хоккейном музее им рассказали о становлении команды, ее титулах и регалиях, истории о звездах челябинского клуба.

По словам Николая Новичкова, спорт, физическая культура и достижение высоких результатов — неотъемлемая часть культурного кода страны. Он подчеркнул, что спортивные традиции Челябинска органично дополняют культурную составляющую города и способствуют повышению качества жизни жителей.

«Эта синергия, сочетание качества жизни, культуры и спорта, она даст свои результаты. Я желаю челябинцам не только удачи и успехов в части реализации программы „Челябинск — культурная столица-2027“, но вообще в реализации всех начинаний и жизненных планов», — подвел итог визиту на Южный Урал Николай Новичков.

Он же произвел и символическое вбрасывание шайбы перед матчем «Трактора» и «Авангарда». Кстати, этот матч был посвящен тематике противостояниях двух культурных столиц. Омск выиграл федеральный конкурс ранее и передаст эстафетную палочку Челябинску в 2027 году.