Артемий Низамеев забил второй гол в КХЛ и помог «Трактору» выиграть у «Адмирала»

20-летний форвард отправил «свояка» в ворота соперника, а его команда победила 3:1

Молодой форвард Артемий Низамеев стал главным героем матча «Трактора» с «Адмиралом». Перспективный хоккеист забросил шайбу в третьем периоде, которая позволила челябинской команде одержать победу со счетом 3:1. Игра также была омрачена серьезной травмой головы, которую получил форвард «Трактора» Василий Глотов после жесткого столкновения с соперником, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра получилась непростой для обеих команд. Стартовая пятиминутка осталась полностью за «черно-белыми». Хоккеисты «Трактора» заперли соперника в своей зоне, создали несколько хороших подходов к воротам. Самый верный шанс забить быстрый гол упустил Максим Джиошвили, но на последнем рубеже у «моряков» здорово сыграл Иван Кульбаков.

Что касается гостей, то они предприняли одну опасную «вылазку» к владениям оппонента, в ней хороший кистевой бросок наносил Дмитрий Завгородний — шайба от плеча Сергея Мыльникова улетела за пределы площадки.

В середине периода «Трактор» впервые получил возможность реализовать большинство. Вот только сыграли наши парни в формате «5×4» не лучшим образом. Мало того, что не создали моментов у ворот соперника, так еще и едва не пропустили в свои. Это Руслан Педан, освободившись от опеки, опасно бросал с ползоны. Сергей Мыльников не без проблем, но справился с броском.

Запомнился еще хороший момент, в котором вновь в центре внимания оказался Максим Джиошвили. Но, как и в предыдущем эпизоде, голкипер «Адмирал» выиграл дуэль у форварда «Трактора» в ближнем бою. Неприятный момент: Андрей Светлаков получил 2+10 штрафа, таким наказанием «наградил» его судья за неспортивное поведение. Нулевая ничья — итог первого периода.

В дебюте второго периода «Трактор» наконец-таки открыл счет в матче. Соорудили гол на двоих Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Первый здорово открылся, освободившись от опеки защитника, второй исполнил классную передачу — 1:0! А затем случился страшный эпизод, в результате которого травму головы получил Василий Глотов.

Защитник гостей Марио Грман провел жесткий и «чистый» прием, впечатав форварда «Трактора» в борт. Вот только упал наш хоккеист неудачно, стукнувшись головой об лед. При этом рассек голову. В сопровождении врача «Трактора» Вадима Чупы хоккеист покинул лед. Больше на льду он не появился.

Как назло, еще и соперник забил ответный гол. Егор Чезганов убежал в отрыв и переиграл голкипера «Трактора» — 1:1. Какое-то время гости играли острее, а затем челябинцы вновь перехватили инициативу. Дважды хороший момент для взятия ворот был у Артемия Низамеева. Сначала шайба после броска форварда «черно-белых» угодила в штангу, во втором — при выходе «2 в 1» вратарь разгадал замысел хоккеиста. Отметим, что в самой концовке попал в штангу и Михаил Горюнов-Рольгизер.

И все же Артемий Низамеев добился-таки своего. В дебюте третьего периода он вывел «Трактор» вперед. Хоккеист из-за ворот отдавал передачу на партнера по команде, однако шайба рикошетом от защитника «моряков» заползла в ворота — 2:1. Это уже второй гол молодого форварда в КХЛ.

«Адмирал» бросился отыгрываться. Временами у «моряков» получалось хорошо комбинировать в атаке. Были и хорошие подходы к владениям «черно-белых», но по-настоящему опасных моментов гости не создали. Даже в концовке, когда получили возможность сыграть в большинстве. Хоккеисты «Трактора» надежно сыграли в обороне, а еще в концовке забили шайбу в пустые ворота. Сделал это Виталий Кравцов. 3:1 — победа «Трактора»!

<

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 24 января. «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Андрей Светлаков (Виталий Кравцов, Григорий Дронов), 22:58 (5×5).

1:1 — Егор Чезганов (Владимир Брюквин, Семен Ручкин), 27:42 (5×5).

2:1 — Артемий Низамеев (Егор Коршков), 42:23 (5×5).

3:1 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков), 59:07 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артемий Низамеев («Трактор»)

20-летний хоккеист забросил свою вторую шайбу в карьере в КХЛ, она же стала победной. Имел еще два стопроцентных момента для взятия ворот.

Иван Кульбаков («Адмирал»)

Сделал 23 сэйва, совершил несколько эффектных спасений.

Андрей Светлаков («Трактор»)

Оформил «гол+пас», был на льду одним из самых активных и заметных игроков.

Впереди у хоккеистов «Трактора» гостевая серия матчей, а следующий матч наша команда проведет в принципиальном южноуральском дерби с «Металлургом». Игра состоится 27 января в Магнитогорске.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).