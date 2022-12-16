Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» вышел в 1/8 финала Кубка России

В гостях южноуральцы обыграли «Воронеж» со счетом 26:25

«„Воронеж“, безусловно, хороший коллектив. Из того, что мы посмотрели, вывод однозначный: играет неплохо. Да, готовились серьезно, с видео. Но, конечно, приехали только за победой»,

— отметил игрок ГК «Динамо-Сунгуль» Павел Демаков.