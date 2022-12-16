Южноуральский гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал победу в 1/16 финала Кубка России и прошел в следующий этап. В гостевом поединке южноуральцы одержали тяжелую победу над «Воронежем» со счетом 26:25, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».
«„Воронеж“, безусловно, хороший коллектив. Из того, что мы посмотрели, вывод однозначный: играет неплохо. Да, готовились серьезно, с видео. Но, конечно, приехали только за победой», — отметил игрок ГК «Динамо-Сунгуль» Павел Демаков.
Добавим, что в гандбольном клубе «Динамо-Сунгуль» назначен новый гендиректор. Команду возглавил экс‑игрок челябинского «Полета» Андрей Косачев. Также «Динамо-Сунгуль» выиграл у «Акбузата» в российской Суперлиге. Южноуральская команда победила на своей площадке со счетом 30:25.
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