Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» сыграл вничью с ЦСКА в Суперлиге

Южноуральская команда в первом домашнем матче сезона забрала 1 очко у фаворита чемпионата — 30:30

Гандболисты команды «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области провели первый домашний матч сезона-2025/2026 в Суперлиге. Южноуральцы на родной площадке дали бой одному из фаворитов чемпионата. Итогом встречи со столичным ЦСКА стала боевая ничья — 30:30. Это первое набранное очко «Динамо-Сунгуля» после двух гостевых поражений на старте турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Наша команда неудачно провела два стартовых матча сезона-2025/2026. В гостях южноуральцы уступили «СГАУ-Саратов» (30:34) и краснодарскому СКИФу (25:29). Армейцы в двух поединках одержали победы, выиграв поединки у «Зенита» в гостях (35:27) и «МССУОР № 2-Академия» (41:34).

Разумеется, столичный клуб был фаворитом в этом противостоянии. Даже несмотря на то, что «Динамо-Сунгуль» принимал его на своей площадке. Однако южноуральцы в Снежинске показали, что готовы бороться на равных с превосходящим в классе соперником.

В первой половине матча хозяева площадки контролировали ход матча, вели в счете. 8:6 к экватору первого тайма — показатель того, что они готовы были биться за победу. К исходу 25-й минуте «Динамо-Сунгуль» и вовсе вел «+5». Увы, концовку тайма москвичи забрали, счет 15:14 — и команды отправились на перерыв.

В роли лидеров были южноуральские гандболисты и большую часть второго тайма. Исход матча решался в самой его концовке. За полторы минуты до финального свистка важнейший матч в позиционной атаке забил Евгений Дудик, сделав счет 30:29. Увы, в одной из атак наши парни позволили сопернику выровнять положение, а в заключительной атаке не хватило времени на то, чтобы нанести прицельный бросок и вырвать победу.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Сезон-2025/2026.

13 сентября. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) — ЦСКА (Москва) — 30:30.

«Динамо-Сунгуль»: Павельев (5), Коваленко (5), Аркатов (5), Глебов (4), Дудик (3), Резник (3), Харитонов (2), Демаков (2), Раев (1), Кривич, Булкин, Кунгуров, Меркулов; Мартыненко (8/35 — 22%), Холодов (0/3 — 0%).

ЦСКА: Шишкарев (10), Москаленко (4), Касаткин (4), Гирик (3), Воробьев (3), Белевцов (2), Михалин (1), Кочура (1), Ионов (1), Курочкин (1), Царапкин, Ерканов; Богданов (8/28 — 28%), Холмов (5/15 — 33%).

Итог — 30:30, боевая ничья! А ведь могли наши парни и выиграть, но чуть не повезло. Тем не менее, ничья с одним из фаворитов чемпионата — однозначно плюс в нашу копилку. Но расслабляться рано. Календарь матчей на старте турнира у южноуральской команды очень сложный. Следующий поединок сыграем 20 сентября в гостях с питерским «Зенитом» — главным претендентом на золото.

Фото: пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).