Футбольный клуб «Торпедо» потерпел первое поражение во Второй лиге Б

Команда из Миасса уступила «Уралу-2» из Екатеринбурга — 2:3

Сегодня, 23 сентября, первое поражение во Второй лиге Б потерпели футболисты миасского «Торпедо». Южноуральская команда уступила в гостях дублю «Урала» из Екатеринбурга. Подопечные Владимира Федорова вели по ходу встречи в два мяча, но умудрились растерять преимущество. Несмотря на поражение «Торпедо» сохраняет за собой лидерство в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Лидер первенства начал очень мощно, зажав соперника в своей штрафной. И уже к 32-й минуте вел в счете 2:0. Сначала точный удар нанес Дмитрий Неплюев, а затем после флангового навеса с лета здорово пробил Денис Замятин.

Надо отдать должное игрокам «Урала-2». Они не опустили руки и смогли переломить ход матча. Еще до ухода на перерыв им удалось сравнять счет. Авторами забитых мячей стали Артем Куликов и Павел Сатучин.

Зрелищным получился и второй тайм. Даже несмотря на то, что в нем было забито меньше голов. Обе команды сделали акцент на игре в атаке. На 54-й минуте Кирилл Боярких вывел хозяев вперед. Этот гол еще больше раззадорил «торпедовцев». Миасская команда пошла всеми силами отыгрываться и имела предостаточно возможностей для того, чтобы сравнять счет. Одно попадание в перекладину после удара Владислава Шпитального чего стоит! Однако уйти от поражения «черно-белым» не удалось — 2:3.

«Торпедо» терпит первое поражение в чемпионате. Однако несмотря на это сохранило за собой лидерство в турнирной таблице Второй лиги Б. Следующий матч южноуральцы проведут 8 октября в Казани против «Рубина-2».