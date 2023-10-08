Футболисты миасского «Торпедо» одержали победу над «дублем» казанского «Рубина»

Южноуральский клуб сохранил за собой лидерство во Второй лиге Б

Сегодня, 8 октября, очередную победу во Второй лиге Б одержали футболисты миасского «Торпедо». В гостях подопечные Владимира Федорова выиграли у казанского «Рубина-2». Победный мяч в конце второго тайма забил полузащитник «черно-белых» Владислав Шпитальный. Южноуральский клуб сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице первенства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Предыдущий, 12-й тур, футбольный клуб «Торпедо» пропускал, а ранее потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Уралу-2» со счетом 2:3. На лидерстве «черно-белых» это не сказалось, однако вплотную к южноуральцам подобрался «Химик-Август». Если учесть, что повышения в классе получит только победитель первенства, то терять очки в Казани подопечным Владимира Федорова было нельзя.

Молодой казанский коллектив, к слову, в текущем чемпионате производит наиболее яркое и целостное впечатление среди всех команд с приставкой «2». Поэтому и к матчу с «Торпедо» подошел из серии трех побед кряду и на третьем месте в турнирной таблице.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев поля. Уже в дебюте хорошую возможность открыть счет упустил форвард казанцев Сергей Грибов — мяч пролетел выше ворот. А пару минут спустя мяч залетел-таки в ворота. Однако первыми забили гости. После флангового прострела от Дениса Замятина, мяч рикошетом от защитника отскочил к Дмитрию Прутову. Тот в касание мощно пробил под перекладину — 0:1.

Впрочем, пропущенный гол не произвел никакого впечатления на хозяев поля. Игроки казанского «Рубина-2» хорошо держали мяч, переводили его с фланга на фланг и старались доводить до логического завершения свои атаки. Здорово на правом краю действовал активный Илья Иванов.

«Торпедовцам» приходилось весьма непросто сдерживать натиск соперника. Но они и не позволяли себе садиться глубоко в оборону, проводили неплохие контрвыпады. Один из них завершился взятием ворот на 34-й минуте. Однако судья отменил гол, посчитав, что мгновением ранее игрок миасского клуба попал в офсайд. Кстати, это решение было ошибочным: видеоповтор показал, что гол был забит по правилам, положения «вне игры» не было. И уже три минуты спустя хозяева сравняли счет. Фланговый навес Даниила Моторина завершил ударом головой Денис Михайлов — 1:1.

После перерыва характер игры практически не изменился. «Торпедовцы» взяли под контроль мяч, но в позиционной атаке были неубедительны. Зато атаки казанцев были потенциально опасней. Хозяева проникали в свободные зоны, разрывая оборону соперника. Но в завершающей стадии игроки «Рубина-2» действовали неудачно.

Ближе к середине тайма преимущество хозяев стало отчетливо прорисовываться. Но самый убойный момент склонить чашу весов в свою пользу было у миассцев. Алексей Емельянов нанес пушечный удар метров с 25 — мяч, ударившись о штангу, отскочил в поле.

Впрочем, больше сил на концовку сохранили гости. «Черно-белые» провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась голом. Марк Аквазба в сольном проходе на фланге обыграл двух защитников и сделал прострел в центр штрафной хозяев, мяч отскочил к Владиславу Шпитальному, который был точен — 2:1. Уже в компенсированное время отличную возможность уйти от поражения мог «Рубин-2», но удар с убойной позиции Даниила Моторина парировал голкипер «черно-белых» Алексей Поляков.

Следующий матч подопечные Владимира Федорова проведут 15 октября. В Миассе наша команда сыграет с новотроицкой «Ностой».