Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса забрал игрока из команды-банкрота

За южноуральский коллектив будет выступать Никита Фадеев из команды «Кубань Холдинг»

Состав миасского футбольного клуба «Торпедо» пополнил еще один новичок. Контракт с «черно-белыми» подписал Никита Фадеев, ранее выступавший в команде «Кубань Холдинг». Эта команда потеряла профессиональный статус, отказавшись из-за финансовых проблем выступать во Второй лиге Б. Информацию о трансфере игрока подтвердили в пресс-службе ФК «Торпедо-Миасс».

Никита Фадеев является воспитанником академии питерского клуба «Зенит». Два сезона провел в системе клуба «Крылья Советов» (Самара), однако пробиться в основу волжского клуба ему не удалось. Последние три сезона футболист выступал во Второй лиге Б за команду «Кубань Холдинг» из станицы Павловской (Краснодарский край).

Отметим, что «Кубань Холдинг» в январе этого года выступил с заявлением, в котором сообщил болельщикам о том, что клуб отказался от участия в чемпионате Второй лиги Б из-за проблем с финансированием.

Напомним, что вчера, 19 января, руководство ФК «Торпедо» презентовало первого новичка команды зимнего межсезонья — 2025. Миасский коллектив пополнил центральный защитник Роман Ткачук. Футболистам «Торпедо» во второй части сезона-2025/2026 предстоит сыграть во Второй лиге А в группе «Золото».