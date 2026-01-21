ФНЛ опубликовала календарь матчей весеннего этапа сезона во Второй лиге

Футбольный клуб «Торпедо» после зимних каникул проведет первый официальный матч 1 марта с дублем «Родины»

Миасский футбольный клуб «Торпедо» первый официальный матч весенней части сезона-2025/2026 проведет 1 марта. В этот день южноуральцы в группе «Золото» во Второй лиге А сыграют с дублем столичной «Родины-2». В первом домашнем матче «черно-белые» на стадионе «Труд» сыграют 8 марта с омским «Иртышом». Календарь первых матчей второй части сезона во Второй лиге А опубликовала ФНЛ.

Откроют новый сезон футболисты из миасского «Торпедо» после зимних каникул 1 марта. А если быть точнее — выступят на втором этапе турнира во Второй лиге А, но уже не в группе «Серебро», а в «Золоте». Такого права южноуральская команда добилась, финишировав в тройке призеров в первой части сезона.

Первый матч в группе «Золото» миасское «Торпедо» сыграет в гостях 1 марта с дублем столичного клуба «Родина». После этого южноуральцы вернутся домой, где продолжат подготовку к первому домашнему матчу весенней части сезона-2025/2026 с командой «Иртыш» из Омска.

Сезон-2025/2026. Вторая лига А. Группа «Серебро». Состав участников:

«Велес» (Москва)

«Волгарь» (Астрахань)

«Текстильщик» (Иваново)

«Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Сибирь» (Новосибирск)

«Ленинградец» (Санкт-Петербург)

«Родина-2» (Москва)

«Торпедо» (Миасс)

«Иртыш» (Омск)

ФК «Калуга» (Калуга)

Напомним, что по итогам осенней части сезона-2025/2026 покинули группу «Золото» ФК «Тюмень», «Динамо» (Киров), «Алания» (Владикавказ) и «Динамо-2» (Москва). Миасское «Торпедо» сейчас проводит учебно-тренировочные сборы в Крымске. Ранее мы сообщали о том, какие изменения произошли в составе команды в зимнее межсезонье. А еще рассказали о том, как команда проведет зимние каникулы.