44-летний футболист принес победу миасскому «Торпедо» в матче чемпионата России

Константин Марков забил решающий гол в поединке с «Зенитом» из Ижевска во Второй лиге

Футболисты миасского «Торпедо» одержали важнейшую победу в гостевом поединке Второй лиги чемпионата России. В Ижевске южноуральская команда выиграла у «Зенита» со счетом 2:1 и сохранила за собой 6-е место в турнирной таблице. Победу «черно-белым» принес точный удар ветерана команды, 44-летнего Константина Маркова, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Поединок с соседями по турнирной таблице складывался для миасского «Торпедо» неудачно. Уже на 12-й минуте хозяева открыли счет в матче усилиями Глеба Бахарева. Долгое время на табло счет не изменялся, лишь под занавес встречи Владиславу Шпитальному удалось-таки забить ответный мяч.

Произошло это на 74-й минуте, а через три минуты спустя настал звездный час для Константина Маркова. Форвард-ветеран, вышедший на замену, успел замкнуть фланговый навес и головой переправить мяч в ворота. Этот гол в итоге стал победным.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига. Группа 4. 22 тур

«Зенит» (Ижевск) — «Торпедо» (Миасс) — 1:2

Голы: Глеб Бахарев, 12 (1:0) — Владислав Шпитальный, 74 (1:1), Константин Марков, 77 (1:2).

Константин Марков является воспитанником миасской школы футбола. Большую часть карьеры провел в Футбольной национальной лиге (второй эшелон чемпионата России), выступая за «Урал» из Екатеринбурга.





Завершил свою профессиональную карьеру в 2008 году (то есть 15 лет назад). До 2012 года еще продолжал выступать за миасское «Торпедо» в первенстве КФК (любительский турнир), а в 2021 году вернулся в большой футбол, подписал контракт с вернувшим себе профессиональный статус «Торпедо».

Досье

Константин Марков



Дата рождения: 18.01.1979

Место рождения: Миасс



Карьера:



1995-1999 — «УралАЗ» (Миасс)

2000-2002 — «Уралмаш» (Екатеринбург)

2002-2003 — «Лукойл» (Челябинск)

2003-2006 — «Урал» (Екатеринбург)

2007-2008 — «Волга» (Ульяновск)

2008-2012 — «Торпедо» (Миасс)

2021-2023 — «Торпедо» (Миасс)

Благодаря этой победе миасское «Торпедо» сохранило за собой 6-е место во Второй лиге чемпионата России в группе 4. Теперь на втором этапе сильнейшие шесть команд сыграют между собой в 5 турах. По итогам этого мини-турнира определятся победитель и призеры чемпионата. Откроют второй этап футболисты «Торпедо» гостевым матчем 7 мая против лидера ФК «Тюмень».